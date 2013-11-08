تشکیل شورای راهبردی لباس دانشجویی/ تدوین سرفصلهای جدید درسی در زمینه مد و پارچه

حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل شورای راهبردی مد و لباس دانشجویی خبر داد و گفت: شورای راهبردی دانشگاه و مد و لباس تشکیل و نزدیک به یک گروه70 نفری از دانشگاههای کشور را دعوت کردیم که در این شورا عضویت داشته باشند.

وی با بیان اینکه دانشگاههای مرتبط با حوزه مد و لباس و فعال در این زمینه احکام خود را برای عضویت در این شورا دریافت کردند، اضافه کرد: همزمان با برنامه ریزیها از منابع دانشگاهی و علمی برای سامان دادن به حوزه لباس دانشجویی استفاده خواهد شد.

قبادی همچنین از پیش بینی سرفصلهای درسی در حوزه مد و لباس خبر داد و گفت: در این سرفصلها طراحی پارچه و دوخت در نظر گرفته می شود و این مباحث در جلسات شورای راهبردی که برخی روسا و معاونان دانشگاهها در آن عضویت دارند مطرح شد و برخی اعضا نیز نظرات خود را در این باره مطرح کردند.

دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس، خاطرنشان کرد: این شورا یک مرکز مولد و علمی که در خدمت مد و لباس دانشجویی قرار می گیرد، به شمار می آید.