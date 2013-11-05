عزاداری برای امام حسین (ع) تنها مختص شیعیان نیست/اسلام دین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح سه شنبه در همایش عاشورای حسینی و فرهنگ عمومی اظهار داشت: همدردی عاطفی و همنوایی روحی با عاشورا و شهادت امام حسین (ع) و یارانش اختصاص به شیعیان ندارد و در میان اهل سنت نیز به مذهب خاص و گرایش ویژه محدود نمی شود و حالت فراگیر دارد.

وی افزود: اهل سنت به طور عموم از شهادت امام حسین (ع) و یارانش اظهار اندوه و حزن کرده و در عمل هم از فجایع کربلا اظهار نفرت و انزجار کرده اند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: اهل سنت به پیروی از پیامبر اکرم (ص) این سیره و روش را ادامه داده و در مناسبت های مختلف به ویژه در ماه محرم، مجلس عزا بر ‌پا می کنند و در مصائب امام حسین (ع) اشک می ریزند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: تقرب به اهل بیت در میان اهل سنت متأثر از تمایل عالمان بزرگ اهل سنت به محبت اهل بیت بوده است و محدثانی که فضایل خاندان پیامبر را انکار نکرده اند این روایات را در کتاب های خود عنوان کرده اند.

اسلام یک دین جهانی است

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اسلام یک دین جهانی است، گفت: تنها راه نجات بشریت از مشکلات و گرفتاری ها حاکم شدن نظام ولایی بر جهان است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه ایران اسلامی در جهانی شدن دین الهی نقش موثری دارد، افزود: تنها دینی که می تواند عادلانه بر تمامی جهان حکومت کند، اسلام است و به اراده پروردگار این دین الهی بر جهان حاکم می شود.

وی اظهار داشت: جهانی شدن دین اسلام یک تفاهم عمومی در جهان است و تمامی دنیا از سوی یک حکومت واحد اداره می شود.

در بخش پاياني اين همايش از برترين هاي و افراد فعال شوراي فرهنگ عمومي استان كردستان با اهدا لوح تقدير تجليل شد.