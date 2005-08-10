آلمان از پيشنهادهاي احمدي نژاد استقبال مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ،"بلا آندا" سخنگوي دولت آلمان اعلام كرد كه روابط بين ايران و سه كشور اروپائي فرانسه، آلمان و انگليس پس از اعلام از سرگيري برنامه هاي هسته اي از سوي تهران به مرحله اي بحراني رسيده است.

وي درعين حال گقت: برلين با عنايت به بيانيه صادره ازطرف محمود احمدي نژاد رئيس جمهور جديد ايران اعلام مي كند كه علاقمند به ادامه گفتگوها با اروپا است و از اينكه وي قول داده است طرح ها و پيشنهادات جديدي را پس از تشكيل كابينه اش ارائه بدهد دلگرم شده است.

وي در كنفرانسي خبري به خبرنگاران گفت:"دولت آلمان به اين سبب كه عقيده دارد گفتگوها تنها شيوه معقول براي راه حلي سازنده در خصوص اين مساله هستند از اين موضع گيري احمدي نژاد حمايت مي كند.

اين مقام آلماني ضمن ابراز تاسف از اين مساله كه ايران پيشنهادات و مشوقهاي اروپا را رد كرد تصريح كرد : "دولت آلمان درباره اين تحولات بسيار نگران است اما با اين وجود اميدواراست كه ايران راه معقولي را در پيش گيرد . آلمان همچنين براي گفتگوهاي جدي پيشنهاد ايران را مورد بررسي مي كند تا شرايط و به وضعي كه قبلاً بوده است بازگردد.

اين سخنگو همچنين اعلام داشت:"اين تنها راهي است كه جامعه بين الملل مي تواند اعتماد سازي را در از سوي ايران ببيند و تنها راهي است كه نشان مي دهد ايران از برنامه هاي هسته اي اش هدف مسالمت آميز و صلح جويانه دارد.

همچنين "والتر ليندر"سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان نيز در اين باره اعلام كرد كه تلاشهاي سه كشور براي حل مناقشه مورد حمايت كامل آمريكا است و جرج بوش رئيس جمهور اين كشور نيز از تلاشهاي اروپا قدرداني و ستايش كرده است.