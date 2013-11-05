عسگراولادی السابقون نهضت خمینی کبیر بود/ مشی اعتدالی از ویژگی های حبیب امام و رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی به مناسبت درگذشت حبیب الله عسگراولادی اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد:



حبیب الله عسگر اولادی حبیب امام و رهبری از پیشکسوتان انقلاب اسلامی و از یاران دیرین امام و رهبری امروز صبح در گذشت.



وی که مدتی به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری و تحت جراحی قلب قرار گرفته بود در سن 81 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.



حبیب الله عسگر اولادی همواره ارادت ویژه ای به ائمه اطهار(ع) به ویژه حضرت سید الشهدا (ع) داشت در روز اول محرم الحرام دیده از دنیا بست .



وی که از السابقون نهضت خمینی کبیر بود قبل از انقلاب اسلامی سالها در زندان رژیم ستمشاهی به سر برد و در سالهای پس از انقلاب نماینده ولی فقیه در کمیته امداد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری، رئیس هیات منصفه مطبوعات و عضو هیات مدیره بنیاد مستضعفان بوده است.



مشی اعتدالی و همراهی با مردم از ویژگی های بارز این پیشکسوت انقلاب اسلامی بود.



شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درگذشت این یار امام و رهبری که تمام عمر خود را صرف خدمت به اسلام کرده بود به تمامی مردم ایران و متدینین تسلیت عرض می نماید.



روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی