رویکرد اعتدالی عسگر اولادی با تلاش دوستداران وی با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن پیام حسن روحانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت یار دیرین امام و سرباز فداکار نهضت اسلامی، حاج حبیب‌الله عسگر اولادی، همه علاقمندان انقلاب اسلامی و یاران امام را اندوهگین کرد.

این انقلابی دین باور که از نخستین روزهای شکل‌گیری نهضت اسلامی با مجاهدت و تحمل زندان‌های طولانی و فشارهای گوناگون، عمر پربار خود را در مسیر دفاع از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران صرف نمود، در سال‌های پس از انقلاب با تأکید بر مشی انقلابی و اعتدالی و تلاش در حفظ و صیانت از ارزش‌های نظام و ایجاد الفت و وفاق در میان گروه‌های سیاسی در اذهان ملت شریف، کارنامه‌ای درخشان از خود به یادگار گذاشت.

آنچه این شخصیت مؤدب و متواضع بویژه در یک سال اخیر پی می‌گرفت، رویکرد اعتدالی و جلوگیری از تعمیق فاصله‌ها و دوری گزیدن از خشونت و تندروی بود که باید با تلاش‌های صمیمانه دوستداران او و همه مردم اخلاق‌مدار با جدیت دنبال شود.

اینجانب فقدان آن انسان وارسته را به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و بویژه بیت مکرم و همرزمان وی تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن سفر کرده رحمت بیکران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران