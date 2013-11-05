محمدرضا عرب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت این شهرداری در ماه محرم اظهار داشت: شهرداری گناوه در راستای گسترش فرهنگ ارزشی به جوانان شهر برنامه های متعددی را اجرا می کند.

شهردار بندر گناوه گفت: این شهرداری در آستانه ایام محرم و سوگواری حضرت امام حسین(ع) علاوه بر سياهپوش کردن خیابان ها و برگزاری مجالس عزاداری با کمک های مالی و همکاری در برپایی تکایا و نصب بنرها هیات های شهر را در این زمینه همراهی می کنیم.

فضاسازی، جمع آوری زباله ها و تسطیح محل برگزاری مراسمات ایام محرم

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری گناوه نیز در این زمینه در گفتگو خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جلسات هماهنگی برگزاری مراسمات ایام محرم، شهرداری گناوه در راستای اشاعه فرهنگ عاشورا همکاری های گسترده ای را با هیات های مذهبی سطح شهر انجام می دهد.

روح اله ملک زاده گفت: همچون سال های گذشه نسبت به فضاسازی، جمع آوری زباله ها و تسطیح محل برگزاری مراسمات ایام محرم اقدام می کنیم.

ملک زاده با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری در نمازخانه ساحلی شهرداری گناوه گفت: از همکاران و همشهریان گرامی دعوت می کنیم تا در این مراسمات که با نوای سنج و دمام و نوحه خوانی توسط کارکنان شهرداری برگزار خواهد شد، حضوری با شکوه داشته باشند.