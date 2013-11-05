11حریق در سطح شهر زاهدان اطفا شد

فرهاد فراهی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در طی هفته گذشته تعداد 23 ماموریت در قالب اطفای حریق و امداد و نجات در شهر زاهدان انجام شده است افزود: در این راستا ماموران این سازمان 11 مورد حریق را اطفا و نسبت به انجام 12عملیات امداد و نجات اقدام کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد عملیات انجام شده تعداد 3 عملیات به منظور نجات افراد حبس شده در منزل و 3 مورد عملیات به خروج اشیا از دست افراد منجر شده است.

وی افزود: همچنین ماموران ایستگاه 3 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان موفق شدند یک جوان زاهدانی را که در منزل مسکونی واقع در خیابان کریمپور به دلیل اختلافات خانوادگی قصد خودکشی داشت با اعزام اکیپ امدادی و انجام عملیات روانکاوی از مرگ نجات دهند.

فراهی با بیان اینکه همزمان با فرارسیدن فصل سرما احتمال وقوع حریق بر اثر استفاده از وسایل گرمایشی و همچنین خطرات ناشی از آن مانند خفگی و گازگرفتگی افزایش می یابد از شهروندان خواست تا نکات ایمنی را در خصوص نصب وسایل گرمایشی و همچنین اتصالات لوله های بخاری رعایت کنند.