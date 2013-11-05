۱۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۳۳

با اقدام به موقع آتش نشانان؛

11حریق در سطح شهر زاهدان اطفا شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان گفت: ماموران سازمان آتش نشانی زاهدان موفق شدند طی هفته گذشته تعداد 11 حریق را در سطح شهر اطفا کنند.

فرهاد فراهی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در طی هفته گذشته تعداد 23 ماموریت در قالب اطفای حریق و امداد و نجات در شهر زاهدان انجام شده است افزود: در این راستا ماموران این سازمان 11 مورد حریق را اطفا و نسبت به انجام 12عملیات امداد و نجات اقدام کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد عملیات انجام شده تعداد 3 عملیات به منظور نجات افراد حبس شده در منزل و 3 مورد عملیات به خروج اشیا از دست افراد منجر شده است.

وی افزود: همچنین ماموران ایستگاه 3 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان موفق شدند یک جوان زاهدانی را که در منزل مسکونی واقع در خیابان کریمپور به دلیل اختلافات خانوادگی قصد خودکشی داشت با اعزام اکیپ امدادی و انجام عملیات روانکاوی از مرگ نجات دهند.

فراهی با بیان اینکه همزمان با فرارسیدن فصل سرما احتمال وقوع حریق بر اثر استفاده از وسایل گرمایشی و همچنین خطرات ناشی از آن مانند خفگی و  گازگرفتگی افزایش می یابد از شهروندان خواست تا نکات ایمنی را در خصوص نصب وسایل گرمایشی و همچنین اتصالات لوله های بخاری رعایت کنند.

کد خبر 2169931

