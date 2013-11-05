نخستين ميزگرد آسيب شناسي رسانه در تبريز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ميزگرد آسيب شناسي رسانه ظهر سه شنبه با حضور نقيب زاده پژوهشگر ارشد مسائل سياسي و روابط بين الملل، دكتر جمشيدي راد مدير گروه علوم سياسي دانشگاه تهران، حميد صبري كارشناس حقوق قضايي، دكتر حسن آذري كارشناس علوم ارتباطات و اسمعيل زاده كارشناس علوم سياسي با محوريت هاي فيلترينگ خبري در رسانه ها، عملكرد دانشگاه ها و اساتيد علوم ارتباطات و رسانه، الگوهاي تبليغات سياسي در رسانه ها، وضعيت سواد رسانه اي مخاطبان داخلي، عملكرد رسانه هاي داخلي، رويكرد انتقادي به بحث رسانه يا نارسانه، استراتژي هاي شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان در جذب مخاطبان و مهندسي افكار عمومي نقد و بررسي شد.

بر اساس اين گزارش، اين ميزگرد با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه و دانشجويان علوم سياسي دانشگاه آزاد برگزار شد.

گفتني است، نخستين ميزگرد آسيب شناسي رسانه در سالن شهريار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز برگزار شد.