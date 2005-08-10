سولانا: ايران نبايد از مرزهاي دستيابي به سلاح هسته اي بگذرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، خاوير سولانا مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپايي ازايران خواست تا در فعاليت هاي هسته اي خود بين اهداف هسته اي غيرنظامي و اهداف نظامي فرق قايل شود و از حدود وضع شده بين اين اهداف تجاوز نكند.

سولانا درگفتگو با راديو "كادينا سير" گفت : امروز جهان ، به ويژه منطقه حساس خاورميانه به چند دليل ، سلاح هاي هسته اي نمي خواهد.

وي درادامه تاكيد كرد چگونه مي توانيم بين دو مساله اي كه در مورد آنها با ايران به مشكل برخورديم يعني دراختيار داشتن قدرت توليد نيروي هسته اي درعين عدم امكان ساخت سلاح هاي هسته اي در آينده ، برخورد كنيم.

وي درادامه تاكيد كرد ما نبايد قوانيني را كه به ما اجازه مي دهد تا سلاح هاي هسته اي توليد كنيم ، نقض كنيم .

شايان ذكر است درحالي سولانا اين سخنان را اظهار داشت كه ايران امروز فعاليت هاي كارخانه يو سي اف اصفهان را از سرگرفت.