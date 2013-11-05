پرچم متبرك حرم حسيني(ع) بر فراز شيراز افراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان فارس بعد از ظهر سه شنبه در آيين بر افراشته شدن پرچم متبرك حرم حسيني(ع) گفت: پرچم اباعبدالله الحسين(ع) درابعاد 9 در15 متر درمدت 10 روز درايام ماه محرم دراستانداري فارس برافراشته مي شود.

جابر مهديار تصريح كرد: ستاد عتبات عاليات استان فارس هرسال كارواني با عنوان ازحرم تا حرم راه اندازي مي كند كه در سال جاري 240 نفر از كاركنان صداوسيما، رسانه هاي مكتوب و خبرگزاري ها ، مسئولان و جمعي از خانواده شهدا به كربلاي معلي مشرف شدند.

وي ادامه داد: پرچم سرخ و سياه اباعبدالله الحسين (ع) كه در استانداري فارس به اهتزاز درآمده با هماهنگي ستاد عتبات عاليات استان فارس، يك شب ميهمان بام مطهرحضرت اباعبدالله الحسين(ع بوده متبرك شده است.