  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۰۳

اسقف مسیحیان لبنان:

اعراب به دست خود کشورهایشان را نابود نکنند

اسقف اعظم مسیحیان لبنان با انتقاد از سیاستهای تخریبی و ویرانگر برخی رژیمهای عربی از اعراب خواست به دست خود، کشورهای خود را نابود نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، بشاره پطرس الراعی اسقف اعظم مسیحیان لبنان از اعراب خواست به دست خود کشورهایشان را ویران نکنند.

وی خاطر نشان کرد برای جهان عرب که صاحب تمدن و فرهنگ است، رسیدن به این مرحله،عیب و نقص است.

الراعی در اظهاراتی پیش از ترک بیروت به مقصد واتیکان اظهار داشت مسیحیان نقش فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ ایفا کردند.

وی بار دیگر از مسیحیان لبنان خواست با بی طرفی، نقش توافقی ایفا کنند، زیرا به گفته وی، لبنان به روزنه ای برای خروج از بحران سیاسی مانند تشکیل دولت، تصویب قانون انتخاباتی و آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری نیاز دارد.

الراعی در اشاره به مانع تراشی جریان 14مارس به ویژه گروه المستقبل وابسته به سعدالحریری افزود مسیحیان نمی توانند به سمت جریان سیاسی که کشور را به طور کامل به تعطیلی کشانده است، کشیده شوند.

اسقف اعظم مسیحیان لبنان همچنین گفت نباید لبنان را به تعطیلی بکشانیم، ما وارد محورهای منطقه ای بین المللی شده ایم.

 

کد خبر 2170107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها