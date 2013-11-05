۱۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

انهدام کاروان مسلح اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر توسط وزارت اطلاعات/ کشف 8 قبضه سلاح جنگی و 2 تن تریاک

سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات یک کاروان مسلح اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را در شرق کشور شناسایی کردند که در این عملیات 8 نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح در درگیری با مامورین به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر ،
 
سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات با تلاش و پیگیری‌های اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند یک کاروان مسلح اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را که در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و فارس فعالیت می کردند را شناسایی و در سحرگاه امروز در حین حمل محموله مواد مخدر متلاشی کنند.

بنابراین گزارش در این عملیات که توسط اداره اطلاعات کرمان صورت پذیرفته است، 8 نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح در درگیری با مامورین به هلاکت رسیدند و خودروی حمل مواد مخدر آنان طعمه حریق شد.
 
همچنین از باند فوق 8 قبضه سلاح جنگی از جمله تیر بار، آر پی جی و کلاشینکف و مهمات مربوطه کشف و ضبط گردید. محموله مذکور قریب به 2 تن تریاک بوده که بعلت آتش گرفتن خودرو به دلیل وجود مهمات جنگی در آن بخشی از مواد مخدر طعمه حریق شده و مقدار قابل توجهی باقی مانده است.

 

کد خبر 2170128

