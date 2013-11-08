به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در لوکیشنی در فرمانیه ادامه دارد و البته تمام صحنه‌های فیلم در همین لوکیشن گرفته خواهد شد. این لوکیشن یک خانه قدیمی است که صحنه‌های خارجی نیز عمدتا در حیاط همین خانه فیلمبرداری می‌شود.

به گفته کارگردان "سایه روشن" این فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده نمایش خواهد شد و تاکنون حدود 30 درصد از فیلم جلوی دوربین رفته است.

محمدرضا فروتن و شقایق فراهانی از بازیگران این فیلم هستند. پیمان شادمانفر نیز کار مدیریت فیلمبرداری را برعهده دارد. این اولین همکاری موتمن با سید جمال ساداتیان به عنوان تهیه‌کننده است.

شنیده ها حاکی است "سایه روشن" فضایی همچون "شبهای روشن" دارد که به اعتقاد برخی از منتقدان بهترین فیلم کارنامه موتمن به شمار می‌رود. "سایه روشن" فضای متفاوتی نسبت به آخرین ساخته موتمن دارد و به نوعی بازگشت کارگردان به سینمای "شبهای روشن" است.

"پوپک و مش ماشاالله" آخرین ساخته این کارگردان است که چهار سال پیش روی پرده رفته است.