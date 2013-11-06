  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ آبان ۱۳۹۲، ۸:۴۰

شرکا در گفتگو با مهر:

یکی از شرط‌های توسعه اقتصادی حمایت از بخش تولید است/ تولیدکننده داخلی نباید مورد بی‌مهری قرار بگیرد

یکی از شرط‌های توسعه اقتصادی حمایت از بخش تولید است/ تولیدکننده داخلی نباید مورد بی‌مهری قرار بگیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: یکی از شرط‌های رشد و توسعه اقتصاد حمایت از بخش تولیدی است.

محسن شرکا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها راه رهایی از اقتصاد تک محصولی و رشد و توسعه اقتصاد بهره‌گیری از توان و انگیزه تولیدکننده داخلی است و در این میان هر گونه غفلتی توهین به شخصیت تولید کننده و توان و کارآیی اوست.

وی ادامه داد: مسئولان و دست اندرکاران ما باید بیاموزند که تولیدکننده داخلی کمی از تولیدکننده بیگانه ندارد و اگر به او میدان داده شود بسیار بهتر از رقیبان فعالیت کرده و کیفی ترین کالاها را تولید می کند.

شرکا با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر تولیدکنندگان به لحاظ روانی و مالی زیان‌های بسیاری دیده‌اند، یادآور شد: کشور ایران باید برای رشد و توسعه اقتصاد با همت و دستگیری از تولید کنندگان دست به فعالیت بزند زیرا کوچکترین غفلتی در این زمینه تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: وضعیت بحرانی اقتصاد ایران برای سرپا شدن به جراحی نیاز دارد و در این راستا باید از نیرو و توان تولید کننده داخلی بیشترین و بهترین استفاده را کرد.

کد مطلب 2170238

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها