محسن شرکا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها راه رهایی از اقتصاد تک محصولی و رشد و توسعه اقتصاد بهره‌گیری از توان و انگیزه تولیدکننده داخلی است و در این میان هر گونه غفلتی توهین به شخصیت تولید کننده و توان و کارآیی اوست.

وی ادامه داد: مسئولان و دست اندرکاران ما باید بیاموزند که تولیدکننده داخلی کمی از تولیدکننده بیگانه ندارد و اگر به او میدان داده شود بسیار بهتر از رقیبان فعالیت کرده و کیفی ترین کالاها را تولید می کند.

شرکا با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر تولیدکنندگان به لحاظ روانی و مالی زیان‌های بسیاری دیده‌اند، یادآور شد: کشور ایران باید برای رشد و توسعه اقتصاد با همت و دستگیری از تولید کنندگان دست به فعالیت بزند زیرا کوچکترین غفلتی در این زمینه تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: وضعیت بحرانی اقتصاد ایران برای سرپا شدن به جراحی نیاز دارد و در این راستا باید از نیرو و توان تولید کننده داخلی بیشترین و بهترین استفاده را کرد.