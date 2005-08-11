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۲۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۱۴

آمار بيماري وبا رو به افزايش است

128 مورد ابتلا به وبا در كشور//قم همچنان در صدر مبتلايان به وبا

128 مورد ابتلا به وبا در كشور//قم همچنان در صدر مبتلايان به وبا

رئيس اداره بيماري منتقله از آب و غذاي مركز بيماريهاي وزارت بهداشت و درمان گفت: تعداد مبتلايان به وبا در كشور طي 24 ساعت گذشته از 95 مورد به 128 مورد رسيده است.

دكتر محمود سروش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تعداد مبتلايان به وبا در قم از 51 مورد در روز گذشته به 64 مورد، كرج از 13 مورد به 16مورد ، آزاد شهر از 5 مورد به  8 مورد، نظرآباد از يك مورد به  3 مورد، شهريار از 5 مورد به 8 مورد و گنبد از 2 مورد به 11 مورد رسيده است.

وي اظهار داشت: تعداد مبتلايان در ساوجبلاغ 2، كنارك 2، همدان 5 مورد، رباط كريم يك مورد، قزوين يك مورد، زنجان يك مورد، شاهرود 2 مورد، غرب تهران 3 مورد بوده كه تعداد آنها نسبت به روز گذشته تفاوتي نكرده ، اما امروز يك مورد مبتلا به اين بيماري در مينودشت گزارش شده است.

رئيس اداره بيماري منتقله از آب و غذاي مركز بيماريهاي وزارت بهداشت و درمان گفت: تعداد مرگ و مير ناشي از بيماران مبتلا به وبا در كشور تغييري نكرده و همان 3 مورد مرگ در همدان و قم بوده است.

 

کد مطلب 217026

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