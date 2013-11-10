جدیدترین "ترمیناتور" به دنبال بازیگرانش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سینما بلِند، در حالی که فیلم سینمایی "تور: دنیای تاریک" به کارگردانی آلن تیلور در اولین شب اکران خود حدود 7.1 میلیون دلار فروش داشت، این کارگردان 53 ساله آمریکایی پروژه بعدی خود را آغاز کرد.

تیلور بازسازی فیلم "ترمیناتور"؛ اثر مشهور سینمایی که آرنولد شوارتزنگر را به اوج شهرت رساند، برعهده دارد.

اکنون تیلور در حال آزمایش بازیگران برای بازی در نقش‌های مخنلف است و بنا به گزارش‌ها، انتخاب بازیگر برای شخصیت‌های سارا کرنر، همسرش کایل ریس و پسر آنها جان کرنر مهمترین دغدغه آلن تیلور به حساب می‌آید.

تاکنون امیلیا کلارک (بازیگر انگلیسی که پیش از این در فیلم "بازی ترون ها" با تیلور همکاری داشته) بری لارسون (بازیگر فیلم خیابان جامپ شماره 21) و مارگوت رابی (بازیگر استرالیایی فیلم "گرگ وال استریت") برای بازی در نقش جوانی های "سارا کرنر" نامزد شده‌اند.

همچنین، "گرت هدلاند" (بازیگر فیلم "ترون: میراث") و چند بازیگر دیگر که نام آنها فاش نشده است کاندید بازی در نقش "کایل ریس" هستند. و البته آلن تیلور در پی آن است که بازی در نقش "جان کرنر" (فرزند سارا و کایل در مجموعه فیلم های ترمیناتور) را به "تام هاردی" (بازیگر 36 ساله فیلم "ادراک") بسپارد؛ هرچند تام هاردی از همه بازیگرانی که از آنها نام برده شد بزرگتر است.

تا امروز، تنها خبری که به صورت رسمی درباره قسمت جدید "ترمیناتور" اعلام شده، حضور آرنولد شوارتزنگر در نقش اصلی در این فیلم است. اولین قسمت از مجموعه "ترمیناتور" در سال 1984 ساخته شده و شهرت فراوانی را برای آرنولد، قهرمان سابق بدنسازی به ارمغان آورد.

قسمت جدید "بازسازی ترمیناتور" نام دارد و قرار است در اوایل تابستان سال 2015 اکران شود.