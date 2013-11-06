پاسخ های فرجی دانا در خصوص انتصابات قانع کننده نبود/ دعوت از وزیر اطلاعات درباره انتصابات

دکتر عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور دکتر فرجی دانا در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: روز گذشته دکتر فرجی دانا در جلسه کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای ارایه توضیح در خصوص دانشجویان ستاره دار و انتصابات اخیر در وزارت علوم حاضر شد.

وی ادامه داد: اصطلاح دانشجوی ستاره دار اشتباه است. اصلا دانشجوی ستاره دار وجود ندارد این ها دانشجویانی هستند که به دلیل وجود نقص در پرونده و یا دلایل مختلف نتوانسته اند ادامه تحصیل دهند برهمین اساس مراجعه کرده و با تعهدی که می دهند و نقص پرونده آنها رفع شده و می توانند ادامه تحصیل دهند.

سخنگوی کمیسیون آموزش دلیل دوم حضور فرجی دانا در کمیسیون آموزش را توضیح در خصوص انتصابات اخیر در وزارت علوم عنوان کرد و گفت: توضیحاتی که دکتر فرجی دانا در این خصوص داد قانع کننده نبود چگونه می شود افرادی در منصب دولتی به کار گرفته شوند در صورتی که این افراد حاشیه دار بوده و هیچ استعلامی در مورد آنها صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: برهمین اساس از دکتر علوی وزیر اطلاعات دعوت کرده ایم تا در کمیسیون آموزش حاضر شوند و در این خصوص توضیح دهند که آیا می شود معاون وزیر بدون استعلام به کار گرفته شود.

فیاضی با اشاره به دانشجویان ستاره دار نیز گفت: این اصطلاح اشتباه است و تعداد این دانشجویان که دارای مشکلات مختلف آموزشی بودند 126 نفر بوده نه اینکه 400 نفر که عنوان شده بود.