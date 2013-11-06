ایران در نابودی سلاح های شیمیایی به سوریه کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اجرایی سازمان منع سلاح های شیمیایی سی و چهارمین جلسه فوق العاده خود را با موضوع اجرای تصمیم مربوط به نابودی سلاح های شیمیایی سوریه در محل این سازمان در روز سه شنبه 14 آبان در شهر لاهه هلند برگزار کرد. در این جلسه که سومین جلسه فوق العاده این شورا طی 5 ماه گذشته در موضوع سوریه بود، اولین گزارش ماهیانه مدیرکل سازمان در اجرای تصمیم سی و سومین جلسه فوق العاده شورای اجرایی برای امحای سلاح های شیمیایی در سوریه بررسی شد.

در این جلسه، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی در بیانیه ای آمادگی کشورمان برای ارایه کمک و مشورت به سوریه جهت ایفای تعهدات کنوانسیونی و امحای سلاح های شیمیایی خود را اعلام کرد. غریب آبادی در بیانیه خود با اشاره به تجارب طولانی و ارزشمند فنی و کارشناسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی، اظهار نمود جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است تا این تجارب را به دولت سوریه در راستای مفاد کنوانسیون منتقل نماید.

غریب آبادی همچنین تلاش برای رسیدن به جهانشمولی کامل کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و امحای کامل این گونه سلاح ها در جهان را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست و از جامعه جهانی خواست تا فشارهای خود به رژیم صهیونیستی برای الحاق به این کنوانسیون و نابودی تمامی سلاح های شیمیایی خود و دیگر سلاح های کشتارجمعی را که موجب نگرانی و تهدید منطقه ای و بین المللی است، مضاعف نماید.

خاطرنشان می گردد براساس تصمیم شورای اجرایی سازمان منع سلاح های شیمیایی که در 5 مهر ماه سال جاری و در نشستی فوق العاده گرفته شد، سوریه موظف شده است تا اواسط تیر 1393 تمامی ذخایر سلاح های شیمیایی خود را نابود کند.

