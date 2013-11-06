۱۵ آبان ۱۳۹۲، ۹:۲۷

معاون امنیت و حفاظت انرژی اتمی :

فعالیت‌های صلح‌آمیز انرژی اتمی با قدرت و در امنیت کامل پیش می‌رود

معاون امنیت و حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تاکید بر امنیت کامل فعالیت‌های صنعت هسته‌ای کشور، مشارکت و همدلی یکایک هموطنان در نقش بر آب کردن نقشه‌های دشمنان ملت بزرگ ایران اسلامی را ضرورتی انکارناپذیر خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انرژی اتمی، زارعان در حاشیه مراسم تشییع و به خاک سپاری دو تن از شهدای گمنام دفاع مقدس در جوار مسجد شهدای سازمان انرژی اتمی ایران گفت : صنعت هسته‌ای کشور جان‌بر‌کفان زیادی دارد که در راه اعتلاء و عزت وطنشان تاکنون از هیچ کوششی فروگزار نکرده‌اند.

زارعان ادامه داد : شما ملاحظه کردید وقتی دشمنان قسم خورده، عزیزانی از این صنعت و دانشمندان برجسته این کشور را بی‌رحمانه به شهادت رساندند، نه تنها هواداران صنعت کم نشد که با اقبال عمومی دانشجویان برای تغییر رشته به مهندسی هسته‌ای مواجه گردید. معاون امنیت و حفاظت هسته‌ای با اشاره به سخنان دکتر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم تشییع و به خاک سپاری دو تن از شهدای گمنام دفاع مقدس در سازمان انرژی اتمی، گفت: این دقیقاً صحیح است و شهیدان هیچگاه گمنام نیستند. آنها شناخته شده‌تر از هر کسی هستند و قاعدتاً مردان خدا هیچگاه گمنام نمی‌شوند و هرآنچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست می‌آورد، به برکت خون شهیدان است. امروز پاسداری از خون شهداء وظیفه اصلی ماست.

معاون امنیت و حفاظت هسته‌ای ادامه داد: شهادت بالاترین پاداش و مزد فی سبیل‌ا.. است. ما آمدیم تا به شهداء بگوییم راه شما، اندیشه شما، و تفکر شما در روح و روان جامعه ایرانی و از جمله کلیه کسانی که به صورت گمنام در صنعت هسته‌ای کشور فعالیت می‌نمایند، جای دارد.

زارعان در بخش دیگری از صحبتش با اشاره به شایعات و اخبار نادرستی که از رسانه‌های خارجی و بعضاً به علت عدم آگاهی، از رسانه‌های داخلی منتشر می‌گردد و محتوای آنها امنیت و اهمیت راهبردی فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای کشور را زیر سوال می‌برد، افزود: بنده به عنوان یکی از افراد مطلع در موضوع حفاظت و امنیت هسته‌ای کشور اعلام می‌کنم؛ با توجه به فرهنگ حفاظتی ایجاد شده و همچنین با مشارکت و همکاری همه جانبه وزارت اطلاعات و کلیه متخصصین صنعت هسته‌ای، اکنون امنیت ما از وضعیت خوبی برخوردار می‌باشد و کوچکترین تحرکات دشمنان را در ابعاد مختلف انسانی، فنی، حفاظتی، امنیتی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری رصد می‌کنیم و به لطف الهی هر حرکت ناهنجار بیگانگان را با همکاری سایر دستگاه‌های امنیتی کشور از ریشه می‌خشکانیم.

معاون انرژی اتمی اضافه کرد: در بعد فنی هم این شیطنت دشمنان است که در خلال مذاکرات هسته‌ای اخباری مبنی بر کاهش ظرفیت‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای را به منظور تضعیف افکار عمومی کشور و ایجاد نارضایتی و در نتیجه فشار افکار عمومی بر تیم مذاکره کننده کشورمان انتشار می‌دهند. در حالیکه جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را با تمام ظرفیت ادامه می‌دهد و از حقوق حقه خود طبق ان.پی.تی دفاع می‌نماید و انتظار دارد با حسن نیتی که در مذاکرات نشان می‌دهد نتیجه‌ای برد-برد حاصل شود که پرونده هسته‌ای کشور از سیاسی کاری‌ها و موارد ادعایی رها شود.

وی در پایان از رسانه‌ها دعوت کرد تا از صحت و سقم اخبار، اطلاع صحیح نیافته‌اند، آن را منتشر نکنند. روی شایعات به عنوان خبر کار نکنند و از اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای، که از این آسیب‌ها به دور است، پیروی نمایند.

