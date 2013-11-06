به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انرژی اتمی، زارعان در حاشیه مراسم تشییع و به خاک سپاری دو تن از شهدای گمنام دفاع مقدس در جوار مسجد شهدای سازمان انرژی اتمی ایران گفت : صنعت هستهای کشور جانبرکفان زیادی دارد که در راه اعتلاء و عزت وطنشان تاکنون از هیچ کوششی فروگزار نکردهاند.
زارعان ادامه داد : شما ملاحظه کردید وقتی دشمنان قسم خورده، عزیزانی از این صنعت و دانشمندان برجسته این کشور را بیرحمانه به شهادت رساندند، نه تنها هواداران صنعت کم نشد که با اقبال عمومی دانشجویان برای تغییر رشته به مهندسی هستهای مواجه گردید. معاون امنیت و حفاظت هستهای با اشاره به سخنان دکتر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم تشییع و به خاک سپاری دو تن از شهدای گمنام دفاع مقدس در سازمان انرژی اتمی، گفت: این دقیقاً صحیح است و شهیدان هیچگاه گمنام نیستند. آنها شناخته شدهتر از هر کسی هستند و قاعدتاً مردان خدا هیچگاه گمنام نمیشوند و هرآنچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست میآورد، به برکت خون شهیدان است. امروز پاسداری از خون شهداء وظیفه اصلی ماست.
معاون امنیت و حفاظت هستهای ادامه داد: شهادت بالاترین پاداش و مزد فی سبیلا.. است. ما آمدیم تا به شهداء بگوییم راه شما، اندیشه شما، و تفکر شما در روح و روان جامعه ایرانی و از جمله کلیه کسانی که به صورت گمنام در صنعت هستهای کشور فعالیت مینمایند، جای دارد.
زارعان در بخش دیگری از صحبتش با اشاره به شایعات و اخبار نادرستی که از رسانههای خارجی و بعضاً به علت عدم آگاهی، از رسانههای داخلی منتشر میگردد و محتوای آنها امنیت و اهمیت راهبردی فناوری صلحآمیز هستهای کشور را زیر سوال میبرد، افزود: بنده به عنوان یکی از افراد مطلع در موضوع حفاظت و امنیت هستهای کشور اعلام میکنم؛ با توجه به فرهنگ حفاظتی ایجاد شده و همچنین با مشارکت و همکاری همه جانبه وزارت اطلاعات و کلیه متخصصین صنعت هستهای، اکنون امنیت ما از وضعیت خوبی برخوردار میباشد و کوچکترین تحرکات دشمنان را در ابعاد مختلف انسانی، فنی، حفاظتی، امنیتی، نرمافزاری و سختافزاری رصد میکنیم و به لطف الهی هر حرکت ناهنجار بیگانگان را با همکاری سایر دستگاههای امنیتی کشور از ریشه میخشکانیم.
معاون انرژی اتمی اضافه کرد: در بعد فنی هم این شیطنت دشمنان است که در خلال مذاکرات هستهای اخباری مبنی بر کاهش ظرفیتها و فعالیتهای هستهای را به منظور تضعیف افکار عمومی کشور و ایجاد نارضایتی و در نتیجه فشار افکار عمومی بر تیم مذاکره کننده کشورمان انتشار میدهند. در حالیکه جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای هستهای صلحآمیز خود را با تمام ظرفیت ادامه میدهد و از حقوق حقه خود طبق ان.پی.تی دفاع مینماید و انتظار دارد با حسن نیتی که در مذاکرات نشان میدهد نتیجهای برد-برد حاصل شود که پرونده هستهای کشور از سیاسی کاریها و موارد ادعایی رها شود.
وی در پایان از رسانهها دعوت کرد تا از صحت و سقم اخبار، اطلاع صحیح نیافتهاند، آن را منتشر نکنند. روی شایعات به عنوان خبر کار نکنند و از اخلاق حرفهای رسانهای، که از این آسیبها به دور است، پیروی نمایند.
