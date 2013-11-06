  1. استانها
  2. فارس
۱۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

نداف در گفتگو با مهر:

زمان برگزاری نمایشگاه کتاب شیراز به زودی اعلام می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از راه اندازی نمایشگاه بین المللی کتاب فارس به زودی خبر داد و گفت: زمان دقیق برگزاری نمایشگاه تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

احمدرضا نداف در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب فارس، افزود: بحث اولیه تامین اعتبار از جانب استانداری فارس حل شده و در این راستا نمایشگاه کتاب  اواخر ماه محرم برگزار می شود.

وی تصریح کرد: نمایشگاه کتاب فارس به طور جتم برگزار خواهد شد و زمان دقیق آن نیز به زودی اطلاع رسانی می شود.

هرساله نمایشگاه بزرگ کتاب فارس در نیمه های دوم آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه شهرک گلستان در شیراز برگزار می شد که در این نمایشگاه نمایندگان ناشران سراسر کشور در آن شرکت می کردند.

