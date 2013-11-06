ضرورت حضور ایران در ژنو 2/ آمریکا در متحد کردن مخالفان سوری ناتوان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در پایان رایزنی های سه جانبه میان روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد در ژنو در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نشست ژنو 2 احتمالا اواخر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد و این در صورتی است که درباره این زمان توافق وجود داشته باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: مسکو، واشنگتن و سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر (4 آذر) نشست سه جانبه جدیدی برگزار خواهند کرد. مسائل مربوط به مشارکت مخالفان سوری در ژنو 2 باید مورد بررسی قرار گیرد و تاکنون در این رابطه مسائل روشنی وجود ندارد.

گاتیلوف در بخش دیگر سخنان خود گفت: آمریکا از نفوذ کافی برای متحد کردن مخالفان سوری برخوردار نیست. اظهارات برخی رهبران مخالفان سوری که اخیرا مطرح شده است ناامید کننده است، این افراد مخالف شرکت در ژنو 2 هستند. ما گفته ایم که حضور آنها در نشست ژنو 2 ضروری است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: روسیه از موضع منفی آمریکا در قبال مشارکت ایران در نشست ژنو 2 متاسف است. ما بار دیگر تلاش کردیم آمریکایی ها را نسبت به ضرورت مشارکت ایران در ژنو 2 راضی کنیم چرا که ایران نقش مهمی را در حل بحران سوریه ایفا می کند، لذا حضور ایران در این نشست ضروری است و اخضر ابراهیمی نیز با این موضوع روسیه در قبال مشارکت ایران در ژنو موافق است.