جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو با "مهر": دشمن اميدهاي فراواني به آشوب ها و عصبيت هاي قومي بسته است// چرا مرده شرور كردستان بايد بيشتر از زنده آن ارزش پيدا كند

جواد جهانگيرزاده در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر" با بيان اين مطلب بر ريشه يابي حوادث و آشوبهاي اخير در مناطق مرزي و كردنشين تاكيد كرد و گفت: عدم رسيدگي به مناطق مرزي باعث بروز نارضايتي هايي شده است كه برخي سوءتفاهم ها و بدگماني اهالي اين مناطق را بدنبال داشته و از اين ناحيه بستر مناسبي براي سوءاستفاده آشوب طلبان و گروههاي مخالف نظام فراهم گرديده است.

وي با بيان اينكه وجود احزاب ضد انقلاب در كناردست مرزهاي ايران واقعيتي انكارناپذير است، طرح و توطئه هايي كه آمريكايي ها سالهاست آن را تئوريزه كرده اند و علاقمند بدان هستند، فشار از بيرون و تنش از درون است و در اين مسير عدم كارآمدي و ضعف دستگاههاي اطلاع رساني باعث شد تا فردي شرور كه در مهاباد به جرم تجاوز و قتل يك نوجوان 14 ساله توسط نيروي انتظامي به دليل تجري و گستاخي و در حين فرار كشته شده است مورد سوءاستفاده برخي آشوب طلبان قرار مي گيرد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس اضافه كرد: اين فرد شرور عليرغم تلاش براي ورود به گروههاي منحله به عنوان عضو، با مخالفت آنها روبرو گرديده است، يعني زنده او براي هيچ گروه ضدانقلابي داراي ارزش نبوده و به هنگامي كه دستگاههاي قضايي و انتظامي قصد برخورد با او را داشته اند اين چنين مورد بهره برداري تبليغاتي قرار مي گيرد.

جهانگيرزاده تاكيد كرد: بستر ايجاد زمينه هاي نا امني و بروز بحران بايد دقيقا مورد شناسايي قرار گيرد و بايد بدانيم زمينه بروز شكاف هاي قومي در كشور و عدم تلاش براي ايجاد احساس مشاركت عمومي و سياسي در كشور به ويژه استانهاي مرزي مي تواند شرايط نامطلوب امنيتي را در كشور ايجاد كند.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس اضافه كرد: همه جريانات و جناح هاي سياسي بهره برداري از عصبيت هاي قومي براي منافع سياسي را بايد به عنوان يك خط قرمز تلقي كنند زيرا دشمن اميدهاي فراواني به اين آشوب و عصبيت ها بسته و وظيفه برنامه ريزان اقتصادي اجتماعي، توسعه عدالت متوازن در همه مناطق كشور است.

وي ادامه داد: يكي ديگر از زمينه هاي بروز چنين ناامني هايي عدم استفاده مطلوب از مرز به عنوان وسيله ارتزاق عمومي است، مرزنشينان با وجود استقرار در كنار مرزها به دليل ديدگاههاي تنگ نظرانه يا نبود الگوهاي واحد تجارت از اين بستر شايسته بي بهره مانده اند و درصد قابل توجهي از استانهاي مرزي فاقد امكانات صنعتي مناسب است.

نماينده اروميه اصرار بر استفاده از اقوام در سطوح مديريتي كشور را زماني مطلوب توصيف كرد كه فاصله ميان اقوام و حاكميت مركزي و سطوح اصطكاك بين آنها به حداقل برسد.