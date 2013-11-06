به گزارش خبرگزاری مهر، پيروز حناچي پس از حضور در جمع افرادي كه روز گذشته سه شنبه مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمع كرده بودند، اظهار داشت: مشكل اين افراد به استفاده غلط از ابزارهاي حاكميتي در سالهاي گذشته باز‌ مي‌گردد چراكه زمين براي حفظ منابع طبيعي در اختيار نهادي مانند وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد.

وي با بيان اينكه وقتي از ابزاري مانند زمين بصورت غلط استفاده مي‌شود شاهد بروز چنين مشكلاتي نيز خواهيم بود، افزود: مشكل اين افراد خارج از محدوده بودن زمين‌هاي مورد نظر است چراكه خواهان صدور مجوز ساخت واحدهاي مسكوني هستند اما براساس قانون اجازه صدور مجوز در خارج از محدوده وجود ندارد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با تأكيد بر لزوم اجراي عادلانه سياست‌هاي مربوط به پروانه ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها، تصريح كرد: اگر همه نمي‌توانستند مجوز ساخت و ساز در مناطقي مانند اين ناحيه را بگيرند حالا كسي براي صدور مجوز ساخت و ساز خارج از محدوده تجمع نمي‌كرد.

حناچی با اشاره به اينكه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص مشكل افرادي كه امروز مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمع كرده‌ بودند، اجازه و دستور صدور مجوز ساخت و ساز صادر نكردند، ادامه داد: درحال تهيه گزارش لازم براي ارائه به مقامات تصميم‌گير هستيم.‌