شهادت دادستان زابل در یک عملیات تروریستی/ حفر تونل زیرزمینی برای فرار از زندان جیرفت

شهادت دادستان زابل در یک عملیات تروریستی

دادستان شهرستان زابل در هنگام عزیمت به محل کار خود در اقدامی تروریستی توسط عده‌ای از افراد ناشناس به ضرب گلوله به شهادت رسید.

موسی نوری قلعه‌نو صبح روز چهارشنبه در مسیر عزیمت به محل کار خود توسط تعدادی از افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت و به دلیل اصابت گلوله جان به جان آفرین تسلیم کرد.

هوشنگ ناظری فرماندار زابل با تایید این خبر افزود: متاسفانه در این حادثه دادستان زابل و راننده وی بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند که موجب تاثر بسیاری از مردم و مسئولان شد.

حفر تونل زیرزمینی برای فرار از زندان جیرفت/ فرار محکومین به اعدام ناکام ماند

احمد علی انجم روز رئیس دادگستری جیرفت اظهار داشت: پنج نفر زندانی در شهرستان جیرفت که به اعدام محکوم شده بودند با حفر کانال به طول 15 متر از سالن دارالقرآن زندان قصد فرار به خارج از زندان را داشتند که با حضور به موقع مسئولین زندان این اقدام با شکست مواجه شد. وی بیان داشت: این زندانیان از جمله محکومان سابقه دار بودند که جمعا حمل بیش 200 کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین را در پرونده داشته و پس از اطلاع از نهایی شدن حکم اعدام و اعلام تاریخ اعدام به بهانه حفظ قرآن کریم در سالن دارالقران زندان جمع شده و به حفر تونل برای فرار مبادرت کردند. انجم روز اظهار داشت: زندانیان مذکور تا نهایی شدن فرار خود فقط کندن سه متر دیگر را لازم داشتند که با مشکوک شدن و تجسس مسئولین زندان نقشه فرار لو رفته و فرارشان ناکام ماند. این مسئول قضایی یادآور شد: نامبرده گان ظرف پنج روز 15متر کانال کنده و خاک آن را در جدار چوبی دیوار یا پلاستیک زباله ریخته و در جاهای مختلف پنهان می کردند. ژاکت منجوقی خیاط تبریزی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد خیاط تبریزی توانست با دوخت ژاکت سرتاسر منجوق با استفاده از دو کیلومتر نخ، 201 هزار عدد منجوق و 290 هزار گره، کار خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند. علی زارعی بهربیگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این ژاکت که نظیرش در دنیا پیدا نمی شود، اظهار داشت: در اوقات فراغاتم برای تشکر از کمک های کارمند مددهای اجتماعی پاریس، تابلویی از منجوق بافتم و به او هدیه می کردم که فکر ژاکتی به سرم زد که سرتاسر از منجوق باشد و اصلا پارچه در آن به کار نرفته باشد. وی با بیان اینکه جنس ژاکت از منجوق شیشه، اتوپذیر و دارای انعطاف پذیری بالایی است، افزود: سابق بر این اگر یکی به عنوان خیاط چنین چیزی را می گفت اصلا باور نمی کردم و حالا تصور می کنم در کل فرانسه و دنیا بی بدیل است.

شیوع بیماریهای تنفسی در سیستان/ راه اندازی مرکز بیماران تنفسی در دستور کار قرار گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: به دلیل شیوع بیماری های تنفسی ناشی از توفان های شن و افزایش غلظت ریزگردها در این منطقه به زودی مرکز تخصصی بیماری های تنفسی در سیستان راه اندازی می شود.

علی اکبر نصیری افزود : توفان مستمر و و افزایش غلظت ریزگردها در منطقه سیستان موجب افزایش بیماری و عوارض تنفسی برای بسیاری از ساکنان این منطقه شده است که در همین راستا به منظور مقابله و پیشگیری از آسیب های جدی راه اندازی این مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اعتبارات لازم به منظور راه اندازی این مرکز در بودجه این دانشگاه مد نظر قرار گرفته است افزود: طبق برنامه زمان بندی شده در این رابطه به زودی ساکنان سیستان شاهد افتتاح این مرکز خواهند بود .

محموله بزرگ قاچاق پرندگان شکاری به کشورهای عربی کشف شد

مجید وفادار مدیرکل محیط زیست هرمزگان در گفتگو در خصوص شکار پرندگان شکاری و قاچاق آن از مرزهای آبی هرمزگان بیان داشت: 24 بهله پرنده شكاري از نوع بحري و شاهين از متخلفين شكار و صيد كشف و ضبط شد.

وی عنوان کرد: طي عمليات گشت و كنترل مناطق در فصل كواخي مامورين يگان حفاظت محيط زيست هرمزگان با همكاري مامورين درياباني شهرستان پارسيان موفق به كشف 24 بهله پرنده شكاري از نوع بحري، شاهين و دليجه شدند كه در اين راستا دو متخلف شكار و صيد دستگير و به مراجع قانوني تحويل شد.

وفادار تصریح کرد: : پرندگان شكاري كشف شده جهت انجام مراحل شناسايي و تهيه نمونه ژني براي بانك ژن استان به اداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان منتقل شدند كه پس از انجام اين مراحل در زيستگاه هاي طبيعي استان توسط كارشناسان اداره طبيعي رهاسازي شدند.

موج جدید بیماری های تنفسی در خوزستان/ احتمال بارش باران اسیدی

هنوز یک ماه از معرفی دوباره اهواز به عنوان آلوده ترین شهر جهان نمی گذرد که موج جدید بروز بیماری های تنفسی به راه افتاده است. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در جلسه روز یکشنبه خود از مراجعه بیش از سه هزار بیمار خوزستانی در دو روز به علت بیماری های تنفسی خبر داده است. رئیس مرکز بهداشت خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه بیش از سه هزار نفر به مراکز درمانی به دلیل مشکلات تنفسی در دو روز گذشته، از آماده باش تمام مراکز درمانی خوزستان خبر داد. سید محمد علوی گفت: دو روز پیش و همزمان با آغاز بارندگی در خوزستان مراجعات شهروندان به مراکز درمانی به علت مشکلات تنفسی، ابتدا در اهواز و سپس در سایر شهرهای استان آغاز شد و تعداد بیماران تا عصر یکشنبه به بیش از سه هزار نفر رسید. وی افزود: علائم این بیماران مشابه و به صورت سندرم تنفسی حاد بوده که ناشی از سرفه و تنگی نفس است. علوی تصریح کرد: کارشناسان و متخصصان در بررسی های اولیه میدانی و بالینی علت این عارضه را آلودگی هوا و احتمال وقوع «باران اسیدی» عنوان کرده اند. به نظر می رسد در بارش های اخیر، آلاینده های هوا و آب باران، ترکیبات اسیدی یا به عبارتی «باران اسیدی» ایجاد کرده و بیماران با استنشاق این مواد دچار عوارض تنفسی شده باشند. قاچاقچیان موادمخدر سربازی را در کرج به شهادت رساندند

رئیس پلیس کرج از شهادت یک سرباز نیروی انتظامی این شهرستان توسط قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. سیدحسین سید حقیقی با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در گرمدره این شهرستان، دستگیری این افراد در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: ساعت سه و 40 دقیقه بامداد روز پنجشنبه خودروی این قاچاقچیان در منطقه مشاهده شد که نیروهای انتظامی قصد متوقف کردن آن را داشتند که موفق نشدند. وی گفت: لحظاتی بعد طرح مهار و کنترل معابر این شهر به اجرا درآمد که قاچاقچیان بدون توجه به ایست ماموران با زیر گرفتن یک سرباز کلانتری گرمدره به نام فخرالدین حسن زاده از محل گریختند که در ادامه با تعقیب و گریز انجام شده، خودرو قاچاقچیان متوقف و دو تن از سرنشینان آن دستگیر شدند.

اردبیل و ارزروم ترکیه خواهر خوانده می شوند

شهردار اردبیل با اشاره به مذاکرات صورت پذیرفته بین مسئولان شهرهای اردبیل و ارزروم ترکیه، از عقد قرارداد خواهرخواندگی فیمابین در آینده ای نزدیک خبر داد.

صدیف بدری در دیدار با مسئولان شورای شهر ارزروم ترکیه و گشایش اولین نمایشگاه نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری اردبیل در شهر ارزروم ترکیه افزود: براساس توافقات قبلی متن پیش نویس قرارداد خواهر خواندگی اردبیل و ارزروم پیش از این در اردبیل تهیه و تدوین شده بود.

وی با بیان اینکه متن پیش نویس خواهر خواندگی در سفر هیئت اردبیل برای گشایش نمایشگاه صنایع دستی استان در ارزروم به مسئولان شهر و استان ارزروم تحویل داده شد، ادامه داد: قرار است این پیش نویس در شورای شهر ارزروم ترکیه نیز بررسی شده و به تصویب برسد.

با گریه برای مظلومیت سیدالشهدا(ع) از کینه شیعه خالی شدم

یک مولوی وهابی شیعه شده گفت: برای شیعه شدن همه ادیان الهی و مذاهب گوناگون را مورد مطالعه جدی قرار دادم، اما پاسخ سئوالات خود را تنها در شیعه دوازده امامی یافتم.

سلمان حدادی در مراسمی که شامگاه جمعه به مناسبت آغاز دهه اول محرم در مسجد و حسینه اعظم مدرسه قلعه شاهرود برگزار شد با اشاره به این که مذهب وهابیت نمی گذارند امام حسین(ع) را به خوبی بشناسیم افزود: از بچگی به ما گفته بودند که شیعه‌ها سفسطه می‌کنند و ناحق را حق جلوه می‌دهند به همین دلیل از مذهب شیعه فراری بودم.

مولوی وهابی شیعه شده با اشاره به این که هر چی فکر کردم دیدم که در شخصیت‌های اهل سنت، شخصیتی مانند امام حسین(ع) پیدا نمی‌شود که حاضر باشد به خاطر اسلام، دست به چنین کار بزرگ و خطرناکی بزند ادامه داد: به ‌یزد رفتم و با بزرگان زرتشتی صحبت کردم دیدم آنها از جنگ اهریمن و اهورا مزدا می‌گویند و افسانه بافی می‌کنند آنان را بر حق نیافتم. سراغ‌یهودی‌های اصفهان رفتم و تحریفات و مطالب مخالف با عقل در تورات را که دیدم از‌یهودیت متنفر شدم. وی افزود: سراغ مسیحیت رفتم، انجیل‌ یوحنا را مطالعه کردم، با کاتولیک‌های تهران صحبت کردم با پروتستان‌ها حرف زدم، پروتستان ها را افرادی روشن‌تر و عاقل‌تر از کاتولیک ها‌یافتم ولی با این وجود، اهانت ها و نسبت های ناروا به پیامبران الهی، باعث شد که از آنها فاصله بگیرم و حقیقت را در جای دیگری جستجو کنم. معصومه، در محرومیت در گذشت/ دختر دو ساله اندیکایی بر اثر نیش عقرب از دنیا رفت

با فریاد معصومه ، از خواب بیدار می شود. معصومه را می بیند که در حال شیون است. چراغ ها را روشن می کند و متوجه می شود که عقربی سیاه خواهرش را نیش زده. معصومه را از جایش بلند می کند و به سرعت او را به نزدیک ترین درمانگاه می برد. درمانگاه سد شهید عباسپور فاصله زیادی با خانه معصومه ندارد. خواهر و مادر معصومه سراسیمه وارد درمانگاه می شوند و از پرستار درخواست کمک می کنند.

خواهر معصومه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از اینکه وارد درمانگاه شدیم متاسفانه هیچ پزشکی در درمانگاه نبود. تماس های مکرر پرستار نیز نتوانست دکتر درمانگاه را که در شهرک کوشک در حال استراحت بود را به درمانگاه بکشاند.

وی ضمن ابزار نارضایتی از وضعیت امکانات پزشکی اندیکا گفت: فاصله شهرک کوشک تا درمانگاه تنها چند صد متر است اما نمی دانم چرا پزشک خودش را بالای سر بیمار نرساند.

خواهر معصومه با حالتی گریان توضیح داد: پرستار با دیدن نگرانی من و مادرم، آمپولی به معصومه تزریق کرد. پس از چند لحظه آمپول دیگری را برای تست به معصومه زد اما خواهرم حالش بدتر شد.

وی اظهار کرد: بعد از اینکه حال معصومه بدتر شد او را به سمت آبسردکن بردیم تا به دست و صورتش آبی بزنیم اما یکهو بدن معصومه سرد و شکمش هم قرمز شد.