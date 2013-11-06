حبیب الله عسکراولادی تا آخرین روز حیاتش یک انقلابی ثابت قدم بود

بهروز همتی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: حبیب الله عسکر اولادی از پیش از انقلاب شاگرد و مرید امام (ره) و همواره در همه سختی ها و بحران های انقلاب در کنار اما و انقلاب ایستادگی کرد و از این بابت یک انقلابی سربلند است.

دبیر سابق حزب موتلفه استان کرمانشاه با اشاره به اخلاص عسکراولادی اظهار داشت: او بدون هیچ مصلحت اندیشی در هرجا که برای پیشبرد اهداف انقلاب لازم بود پیش قدم شود حضور داشت و هرجا که باید حضور می داشت دریغ نمی کرد و هرجایی هم که لازم بود با کمال اخلاص تا آخرین لحظه حضور یافت.

همتی گفت: عسکراولادی از دوستان نزدیک به آیت الله شهید بهشتی بود.

وی در پایان اظهار داشت: عسکراولادی مطیع محض ولایت بود و خود را سرباز رهبر معظم انقلاب می دانست و رهبری نیز با این سیاستمدار مورد وثوق خود اطمینان داشتند که این موضوع از امتیازات ویژه مرحوم حبیب الله عسکر اولادی بود.