بیش از 5 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد شاهرود پرداخت شد

اکبر شبانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه اشتغال یکی از رویکردها و برنامه‌های محوری کمیته امداد است، اظهار داشت: ایجاد بسترهای مهارت‌یابی و یادگیری مشاغل فنی به منظور خودکفایی مددجویان در سال‌های اخیر به صورت برنامه‌ای منسجم در این نهاد اجرا می شود.

او افزود: در راستای توانمند سازی مددجویان تحت حمایت و استقلال این خانواده ها طی هفت ماه نخست سال 92 تعداد 70 فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان واجد شرایط در زمینه های صنفی، صنعتی، دامداری، قالیبافی و ... پرداخت شد.

پرداخت 179 فقره تسهیلات احداث و تجهیز دامداری در شاهرود

مدیر کمیته امداد خمینی (ره) شهرستان شاهرود گفت: خودکفاسازی افراد بی‌بضاعت زیر چتر حمایت کمیته امداد از اهداف کلیدی این نهاد است و با تجهیز اقشار محروم در جامعه تلاش می شود فاصله طبقاتی کم و فقر را ریشه‌کن کند که این امر همیاری مردم را نیز می‌طلبد.

شبانزاده تصریح کرد: از دیگر طرح های اجرا شده از سر فصل اعتبارات طرح توسعه کشاورزی بانک سپه 179 فقره تسهیلات بالغ بر 17 میلیارد و نهصد میلیون ریال در زمینه دامداری پرداخت شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 81 طرح اشتغال حمایت با اعتباری بالغ بر 650 میلیون تومان از طریق کمیته امداد شهرستان شاهرود اجرا شده که این طرح مربوط به طرح‌های دامداری، صنایع دستی، خدماتی، صنفی و صنعتی و نیز طرح‌های کشاورزی بوده است.

ایجاد زمینه فعالیت جوانان و اشتغالزایی مانند جهاد در راه خدا است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه از دیگر اقدامات امداد در جهت اشتغال، استقلال و توانمندسازی خانواده ها، بحث کاریابی برای جامعه هدف بود، خاطرنشان کرد: کمیته امداد شاهرود 200‎ نفر از مددجویان تحت حمایت را جهت اشتغال به مراکز کاریابی معرفی کرده و در این راستا 59 شغل برای آن ها ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد زمینه فعالیت جوانان و اشتغالزایی مانند جهاد در راه خدا است خاطرنشان کرد: اگر همه مردم نیک‌اندیش همت و بخشی از برنامه زندگی خود را به فراهم‌سازی بسترهای فعالیت برای افراد جویای کار بگذارند بیشتر مشکلات و معضلات در کشور برطرف خواهد شد.

شبانزاده با اشاره به اینکه تمام امکانات ضروری از سوی امداد برای مددجویان در طول سال در چندین دوره با حمایت مالی برای مددجویان برگزار می‌شود که از این طریق تعداد زیادی از مددجویان تاکنون خودکفا و از بدنه امداد جدا شده‌اند.

پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی تا سقف 30 تا 50 میلیون ریال

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود افزود: این نهاد یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است و در سال‌های اخیر نقشی موثر در ریشه‌کنی فقر ایفا کرده است و حمایت از قشر مستضعف جامعه هدف مهمی است که کمیته امداد در قالب ماموریت‌های مختلف به آن توجه داشته است.

وی گفت: ارائه تسهیلات اشتغالزایی به‌ مددجویان کمیته امداد از اقدامات برجسته‌ای است که به‌منظور حمایت از مددجویان این نهاد مورد توجه قرار گرفته است که طرح‌های اشتغال‎زایی اجرا شده توسط کمیته امداد زودبازده بوده و قابلیت استفاده بیش از یک نفر از این طرح‌ها وجود دارد که در بخش مشاغل خانگی تا سقف 30 تا 50 میلیون ریال و در بخش اشتغال زایی هم 50 تا 100 میلیون ریال تسهیلات به مددجویان تعلق می گیرد.

شبانزاده در خاتمه با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب رویکردهای نوین اقدامات فراوانی برای تقویت نیازمندان و قشر محروم جامعه برداشته بیان داشت: برگزاری دوره‌های آموزشی برای مددجویان کمیته امداد یکی از اولویت‌هایی است که این نهاد به‌منظور توانمند‌سازی مددجویان و خانواده‌های ایشان مدنظر قرار داده است.