اجرای طرح ویژه آموزش مهارتی به مربیان 6 کشور آفریقایی

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند با تشریح نشست مشترک مسئولان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد گفت: معرفي نظام آموزشي كشور، معرفي سازمان آموزش فني و حرفه اي، ارائه عملكرد اين سازمان در اجراي طرح مشترک با وزارت كشور و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد و ارائه پيشنهادهاي جديد همكاري براي سال هاي 2014 و 2015 در این نشست مطرح شد.

پرند اظهارداشت: در ايران آموزش هاي مهارتي رسمي در سطح پيش از دانشگاه شامل آموزش هاي وزارت آموزش و پرورش براي دانش آموزان فني و حرفه اي و كار و دانش است و در سطح دانشگاهي نیز دانشگاه جامع علمي و كاربردي و دانشگاه فني و حرفه اي متولي ارائه آموزش هاي رسمي مهارتي هستند كه در بخش آموزش هاي رسمي و غيررسمي مهارتي تعامل قابل توجهي وجود دارد.

وي همچنين با اشاره به 700 مركز ثابت دولتي و بيش از 17 هزار آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي، از وجود امكانات و تجهيزات به روز و پيشرفته اين مراكز نسبت به ساير كشورها از جمله كشورهاي منطقه، كشورهاي آفريقايي، اروپايي و كانادا خبر داد.

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان داشت: در سال جاري دوره آموزشي مهارتي براي 121 مربي آموزش فني و حرفه اي عراق و همچنين طي 2 سال گذشته 7 دوره آموزشي براي مربيان افغاني در اجراي طرح مشترک سازمان آموزش فني و حرفه اي، جايكاي ژاپن و كشور افغانستان از سوي اين سازمان برگزار شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه بيان داشت: آموزش 20 نفر از مربيان لبنان در مهرماه سال جاري برگزار شد كه آموزش مربيان كشورهاي تانزانيا، زنگبار، كنيا، اوگاندا، بروندي و سيرالئون را براي 3 ماه آينده در برنامه اين سازمان داريم.

وی با اشاره به آموزش هاي فني و حرفه اي در زندان ها، پادگان ها، عشاير و روستائيان، دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي، بيكاران و زنان خانه دار؛ از برنامه ريزي براي اجراي آموزش هاي مادام العمر در حوزه آموزش هاي رسمي و غيررسمي مهارتي كشور خبر داد.

پرند با اعلام فعاليت هاي سازمان در حوزه مهارت هاي پيشرفته از جمله نانو، بايو، گياهان دارويي، محاسبات علمي و ... اعلام كرد: در صدد هستیم مراكزي براي اجراي اين آموزش ها ايجاد كنيم و شبكه كاملا منسجمي كه به صورت الكترونيكي تمام مراكز دولتي و خصوصی با هم در ارتباط كامل باشند، ايجاد نماييم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به ارائه آموزش هاي سيار براي روستائيان از كسب تجارب ارزشمند اين سازمان در زمينه مشاغل خانگي خبر داد و گفت: بيش از 75 درصد آموزش هاي تخصصي اين سازمان منتج به اشتغال مي شود.