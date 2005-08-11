رويترز : فك پلمپ كارخانه اصفهان خشم اروپاييها را برانگيخت

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، اندكي پس از اقدام ايران براي آغاز مجدد فعاليتهاي هسته اي در كارخانه يو سي اف اصفهان ، كشورهاي انگليس ، آلمان و فرانسه پيش نويس قطعنامه اي را به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه دادند .



يك ديپلمات اروپايي مطلع از متن پيش نويس پيشنهادي اروپا به رويترز گفت : در اين پيش نويس از تهران خواسته شده است كه فورا تعليق كامل تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي از جمله توليد مواد سوختي را از سر بگيرد .



اين ديپلمات افزود : در اين پيش نويس اشاره اي به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نشده است .



پيتر ريكوود سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز تاييد كرد اين پيش نويس كه در اختيار آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گرفته است امروز در نشست فوق العاده شوراي حكام مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت .



پس از اينكه روز گذشته يك مقام ارشد ايراني و مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كردند پلمپ كار خانه يو سي اف اصفهان برداشته شده است . مذاكرات در وين بين ديپلماتها بر سر برنامه هسته اي ايران شديد تر شد .



ايران از روز دوشنبه فعاليت هسته اي در كارخانه يو سي اف اصفهان را از سرگرفت .



يك ديپلمات اتحاديه اروپايي اظهارداشت : آمريكا ، روسيه ، چين و ديگر كشورهاي غربي در شوراي حكام همگي از اين قطعنامه حمايت كردند اما كشورهاي در حال توسعه مانند هند و برزيل خواستار نرمتر شدن لحن اين قطعنامه هستند .



اين ديپلمات تصريح كرد : توافق كامل بر سر اين قطعنامه وجو ندارد اما ما تمايل داريم كه اين قطعنامه به راي گذاشته شود زيرا مي دانيم كه اكثريت به آن راي مثبت خواهند داد .



وي در ادامه خاطر نشان كرد: اگر ايران از آغاز مجدد تعليق فعاليتهاي حساس هسته اي خودداري كند . شوراي حكام احتمالا اوايل ماه سپتامبر در باره ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تصميم گيري خواهد كرد .



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