آمريكا : زندانيان گوانتانامو را به ساختمان هاي مرفه منتقل مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، افسر آمريكايي كه فرماندهي زندان گوانتانامورا بر عهده دارد، مدعي شد : ارتش آمريكا طرح هايي را در نظر دارد تا بازداشت شدگان حاضر در زندان گوانتانامو را به ساختمان هاي مجهزي منتقل كند كه داراي تلويزيون و نمايي از دريا باشد.

ژنرال جي هود (Jay Hood) اعلام كرد: از آنجايي كه موضوع زندان گوانتانامو به يكي از تهديدهاي اصلي بر ضد آمريكا تبديل شده است، ما قصد داريم با عوض كردن ساختمان محل حضور زنداني ها، عدم نقض حقوق بشر از سوي آمريكا را ثابت كنيم.

هود در ادامه گفت: اين انتقال از 15 اوت (24 مرداد) آغاز خواهد شد و زنداني ها به فضايي با تهويه مناسب منتقل مي شوند.

وي همچنين يادآوري كرد كه دولت آمريكا با كشورهاي زيادي گفتگو كرده است تا زنداني هاي گوانتانامو را به كشورهايشان بازگرداند.

گفتني است هفته گذشته نيز دولت آمريكا اعلام كرد كه متقاعد شده است 110 تن از زنداني هاي حاضر در گوانتانامو را به افغانستان بازگرداند. همچنين آمريكا قول داد كه 350 تن از زنداني هاي حاضر در زندان آمريكايي بگرام در كابل را نيز آزاد كند.