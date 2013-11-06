رسانه ها فرهنگ جامعه را تقویت کنند/ مطبوعات هرمزگان "صورتشان را با سیلی سرخ" نگه داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه مشترک خانه مطبوعات هرمزگان و اعضای شورای شهر بندر عباس ظهر چهارشنبه در صحن علنی شورای شهر بندرعباس برگزار شد.

حسن پوریان عضو شورای شهر بندرعباس در این جلسه گفت: امروزه استان ما دچار مشکل فرهنگی شده و گویش و نوع پوشش ما که وابسته به اقلیم ما بوده رو به فراموشی است و هویت و انسجام فرهنگی ما رو به نابودی است.

وی با اشاره به اینکه در استان هرمزگان مدیریت فرهنگی وجود ندارد خواستار حفظ و کنترل فرهنگ بومی مردم استان شد.

محمد حسین رفیعی عضو شورای مرکزی خانه مطبوعات هرمزگان در این نشست یکی از شاخص های رشد هر کشور را آمار مطبوعات فعال آن برشمرد و افزود: در هرمزگان تنها سه منبع فرهنگی خبری فعال وجود دارد که صورتشان را باسیلی سرخ نگه داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه کتابخانه شهدا که اولین و قدیمی ترین کتابخانه را باید از تخریب نجات داد خواستار واگذاری سریعتر آن به خانه مطبوعات شد.

رفیعی با اشاره به کمبود اماکن فرهنگی در استان هرمزگان افزود: در مجتمع های فرهنگی نظیر سالن شهید آوینی هیچ کار فرهنگی اجرا نمی شود و این مجموعه در دو ماهه محرم و صفر حتی یک جلسه فرهنگی نظیر برگزاری شب شعر، تئاتر و نمایشگاه و غیره برگزار نمی کنند، این در حالی است چنانچه این اماکن تحت نظر خانه مطبوعات بود می شد برنامه های فرهنگی بسیاری را در آن اجرا کرد.

به گفته وی، در استان هرمزگان مجتمع های فرهنگی ساخته شده ولی کار فرهنگی در آن انجام نشده و فرهنگ پشت منفعتهای شخصی شده است و جای خالی شروه خانی و نوا خوانی در استان احساس می شود.

وی وجود 80 درصد ترافیک شهری در بندرعباس را حاصل اجرای طرح های نسنجیده از جانب دولت برشمرد و تصریح کرد: در مرکز شهر بندر عباس در کنار مجتمع های فرهنگی که فاقد پارکینگ هستند نقطه کوری جهت سوء استفاده سارقان شده است.

حسام صمیمی دیگر عضو شورای شهر بندرعباس در این جلسه با تاکید بر ساماندهی خورهای سطح شهر و تبدیل آنها به مکان جاذبه جهانگردی خاطرنشان کرد: نگاه استان به سرمایه گذاری باید عوض شود و مطالبات مردم باید بیش از پیش مد نظر بوده و ساخت پارکینگ و موضوعات حمل ونقل عمومی به جد پیگیری شود.

وی در خصوص پروژه های نیمه کاره شهر بندرعباس افزود: باید با نقد منصفانه به پروژه های مشکل دار نگریست و در در جهت سر و سامان دادن آن ها باید کوشید.

پرویز سالاری از دیگر اعضای شورای شهر بندر عباس در این جلسه با بیان اینکه خبرنگاران دارای نقش شاخص فرهنگی در جامعه هستند، خواستار تعامل، همدلی و ایجاد فرهنگ پرسشگری در شهر و روستا های استان و همچنین ارتقا فرهنگ پرسشگری شد.

وی با بیان اینکه روش و منش ها باید حسینی باشد تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی شورای شهر و روستا احیاء فرهنگ اصیل ایرانی است و اعضاء شورای شهر جهت پیشبرد اهداف نیازمند نقد های منصفانه و همکاری اصحاب رسانه هستند.

وی ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی را از جمله اقدامات مورد نظر اعضا ء برشمرد و افزود: یکی از اهداف شورای چهارم واگذاری بخش عمده ای از فعالیتها به تشکل های مردم نهاد و خانه مطبوعات است.

اسلام باوقار دیگر عضو شورای شهر بندر عباس در این نشست گفت: تنها کار ما شهر سازی نیست بلکه صنایع غرب استان و ادارت نیز در این مسئله دخیل هستند.

به گفته وی شهرداری به تنهایی از عهده تمام طرح ها بر نمی آید و ادارات باید همکاری لازم را داشته باشند و مطالبات شهرداری را برگردانند.