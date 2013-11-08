به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در کشور و نرخ های اعلام شده حاکی از آن است که در تابستان امسال تعداد بیکاران کشور در عدد 2 میلیون و 563 هزار نفر باقی مانده و به گفته مقامات دولت تدبیر و امید این وضعیت نشان دهنده ادامه بحران بیکاری در کشور به ویژه برای جوانان است.

همچنین در گزارش اخیر مرکز آمار ایران 1 میلیون و 730 هزار نفر از بیکاران کشور در گروه سنی 15 تا 29 ساله قرار دارند که می توان گفت مهم ترین و مستعدترین گروه متقاضی کار در کشور محسوب می شوند. با وجود اعلام نرخ بیکاری 10.4 درصدی در تابستان امسال، اما نرخ بیکاری جوانان این گروه سنی 21.1 درصد است که برای مردان 15.9 و برای زنان نیز معادل 41.7 درصد برآورد شده است.

ادامه بحران بیکاری جوانان

از سویی مرکز آمار ایران تعداد فعالان اقتصادی کشور را به صورت کلی 24 میلیون و 754 هزار و 868 نفر اعلام کرده که 20 میلیون و 451 هزار و 889 نفر از این آمار مرد و 4 میلیون و 302 هزار و 978 نفر نیز زن هستند، همچنین 17 میلیون و 605 هزار و 540 نفر از جمعیت فعال کشور در شهرها و 7 میلیون و 149 هزار و 328 نفر نیز در روستاهای کشور ساکن هستند.

4 میلیون و 337 هزار و 681 نفر از شاغلان تابستان معادل 19.5 درصد از کل افراد شاغل کشور در بخش کشاورزی، 7 میلیون و 513 هزار و 479 نفر معادل 33.9 درصد در بخش صنعت و 10 میلیون و 316 هزار و 258 نفر نیز معادل 46.5 درصد در بخش خدمات اشتغال دارند.

با وجود گزارش جدید مرکز آمار ایران، صندوق بین المللی پول نیز برآوردی از وضعیت نرخ بیکاری ایران تا سال 2018 یعنی 1 سال پس از اتمام فعالیت دولت تدبیر و امید ارائه کرده است. طبق پیش بینی صندوق بین الملی پول نرخ بیکاری کشور در سال 2013 میلادی (معادل سال 92) به میزان 13.179 درصد پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول معتقد است وضعیت بیکاری در ایران طی سال های آینده بهبود نخواهد یافت و بازار کار ایران همچنان با بحران بیکاری کارجویان مواجه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید سالیانه بیش از 800 هزار فرصت جدید شغلی در ایران فراهم کنیم در برنامه های پیشنهادی خود به مجلس از خطر بیکاری بزرگ یاد کرده و هشدار داده است بازار کار ایران با وجود 3.5 میلیون بیکار، بزودی با 5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی و مجموعا 8.5 میلیون بیکار مواجه می شود.

پیش بینی بیکاری در دوران روحانی

علاوه بر علی طیب نیا، رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اظهاراتی جداگانه وضعیت بازار کار کشور را نامناسب دانستند و عنوان شد: نرخ بیکاری جوانان در ایران 2 برابر نرخ بیکاری عمومی و برابر با بحران است. آنها همچنین 43 درصد کل بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی دانسته اند.

به صورت کلی، صندوق بین المللی پول با اعلام روند نرخ بیکاری کشور از سال 2011 تا پیش بینی آن در سال 2018، نرخ بیکاری کشور در سال های آینده را افزایشی دانست. طبق گزارش این صندوق، نرخ بیکاری در ایران طی سال 2011 معادل 12.341 درصد، در 2012 برابر با 12.206 درصد، طی سال 2013 نیز به 13.179 درصد می رسد.

همچنین در پیش بینی صورت گرفته، نرخ بیکاری در سال 2014 به میزان 14.487 درصد، 2015 به میزان 15.213 درصد، برای 2016 معادل 15.913 درصد، 2017 به میزان 16.573 درصد و برای 2018 هم معادل 17.751 درصد می شود.

در پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در کشور مصر نیز طی سال های آینده افزایشی پیش بینی شده به نحوی که این نرخ از 13 درصد سال جاری میلادی به 14.576 درصد در 2018 افزایش خواهد یافت. پیش بینی این صندوق از نرخ بیکاری پاکستان، کاهش نرخ بیکاری از 6.7 سال جاری میلادی به 5.811 درصد در سال 2018 است.

جدول پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره نرخ بیکاری 24 کشور