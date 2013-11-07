آغاز انتصابات پی در پی در آموزش و پرورش/ حذف جایگاه زنان مشاور

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته، آغاز تحولات گسترده در آموزش و پرورش بود و به محض آنکه علی اصغر فانی رای اعتماد خود را از مجلس گرفت، تغییر و تحولات مدیریتی در این وزارتخانه آغاز شد. در این هفته معاون آموزش ابتدایی، مدیر کل مدارس خارج از کشور،مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، رئیس مرکز سنجش، مدیر کل وزارتی ،معاون پرورشی، مدیر کل ارزیابی با حکم وزیر منصوب شدند. بر همین اساس فاطمه قربان جای خود را به محمد دیمه ور در معاونت آموزش ابتدایی، یزدی خواه جای خود را به اسفندیار چهاربند در شهر تهران،قاسم مستقیم جای خود را به سيد رحيم مير شاهولد در اداره ارزیابی داد. همچنین خلیل بابالو مدیر مدارس خارج از کشور، حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و تربیتی، عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش شد. شنیده ها حاکی از آن است که در هفته آینده معاون آموزش متوسطه و مدیر کل جدید روابط عمومی نیز احکام خود را از علی اصغر فانی دریافت می کنند.

افزایش بودجه 93 آموزش و پرورش

بودجه آموزش و پرورش همواره مورد انتقاد وزرا و همچنین کارشناسان تعلیم و تربیت بوده است و اینکه چرا بیش از 90 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود. از سوی دیگر امسال آموزش و پرورش با کسری بودجه بیش از دو هزار میلیارد تومانی مواجه شده است که چالش های جدی را برای این وزارتخانه در پی داشته است. اما در این میان سید محمد بطحایی مشاور برنامه ریزی وزیر آموزش و پرورش از افزایش بودجه این وزارتخانه در بودجه سال آینده خبر داده است.

او گفته است: بودجه سال 93 آموزش و پرورش در قالب یک بسته بودجه ای پیش بینی شده است که این بسته انعطاف بیشتری در هزینه کرد طرح های تحولی و کیفیت بخشی ایجاد می کند.

بطحایی اما توضیح داده است که کسری بودجه آموزش و پرورش بین 2400 میلیارد تومان تا چهار هزار میلیارد تومان است و تاکنون نیز با مساعدت های معاونت ریاست جمهوری بخشی از این کسری بودجه جبران شده است.ما امیدوار هستیم تا پایان سال کسری بودجه 92 آموزش و پرورش به صورت کامل جبران شود و بودجه 93 بدون توجه به کسری بودجه امسال تدوین و پیشنهاد شده است. فرض ما در تدوین بودجه 93، جبران کامل کسری بودجه امسال است.

بازگشت دوران عظمت به معاونت پرورشی

معاون جدید پرورشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش در مراسم معارفه اش وعده بازگشت دوران عظمت این معاونت را داده است. معاونتی که با چالش های جدی در دولت دهم مواجه بود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فعالیت های پرورشی در نتیجه تعطیلی پنج شنبه های مدارس، متوقف شده بود. اکنون حمیدرضا کفاش که به مدت 3 ماه مدیر کل روابط عمومی آموزش و پرورش بود، با حکم وزیر به معاونت پرورشی آمده و می گوید: دوران عظمت را به این معاونت برمی گردانم به شرط آنکه نگاه ها تغییر کند و ردیف های اعتباری خاص به این معاونت اختصاص پیدا کند.

او همچنین معتقد است که ضرب المثل حرف مرد یکی است در حوزه معاونت پرورشی کارایی نداشته و باید با نگاه متحولانه و تغییر در روش ها تحول در این معاونت را پیگیری کرد.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا قبل از مهر 93

وزیر آموزش و پرورش از تعیین تکلیف استخدام نیروهای شرکتی این وزارتخانه تا قبل از مهرماه 93 خبر داده است. نیروهایی که از زمان وزارت حاجی بابایی دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شده اند. اما این بار وزیر دولت یازدهم قول داده است تا قبل از انقضای مصوبه مجلس وضعیت این نیروها مشخص می شود.

به گفته فانی بر اساس مصوبه مجلس تا مهرماه سال 93 فرصت داریم این کار را انجام دهیم اما تا قبل از انقضای این مدت این کار را انجام داده و تکلیف این موضوع روشن خواهد شد.

وضعیت نامطلوب ورزش مدارس

ورزش دانش آموزی یکی از دغدغه های مسوولان آموزش و پرورش است، چرا که از دوران تحصیل است که می توان اقدام به قهرمان پروری کرد. اما به زعم معاون جدید تربیت بدنی در حال حاضر وضعیت ورزش مدارس چندان مطلوب نیست و باید راهکارهای جدی برای سامان دادن به وضعیت پیدا کرد.

مهرزاد حمیدی گفته است: نابسامانی ورزش در مدارس به دلیل کمبود اعتبار در سال جاری و گذشته بوده است. در حال حاضر آموزش و پرورش با 12 میلیون و 500 هزار دانش آموز و همچنین بیش از یک میلیون فرهنگی سروکار دارد که باید اعتبار مناسب برای ساماندهی این نیروها جذب کند، اما از سال گذشته این وزارتخانه با کسری اعتبار مواجه شده است.

او درباره توقف طرح شنا نیز گفته است:شنا از جمله ورزش هایی است که در مقطع ابتدایی آموزش آن اجباری است و باید برای آموزش آن هزینه هایی همچون اجاره استخر، جابه جایی دانش آموز، پرداخت دستمزد به نیروی انسانی پرداخت شود که این خود بارمالی بسیاری بر دوش ما می گذارد. ما درصددتوقف طرح شنا در مدارس نیستیم و تنها ممکن است روش های جدیدی را برای آموزش آن به دانش آموزان در نظر بگیریم.

150 هزار کلاس درس هنوز با بخاری نفتی گرم می شوند

با آغاز فصل سرما دوباره وعده ها برای جمع آوری بخاری های نفتی و گازی آغاز می شود. بخاری هایی که تعدادی از آنها غیر استاندارد هستند و در سال گذشته منجر به فوت سه دانش آموز در شین آباد شد و تعدادی دیگر همچنان درگیر وضعیت درمانی خود هستند.

پس از این حادثه بود که مجلس اعتباری معادل 200 مییارد تومان را برای تجهیز کلاس ها به پکیج اختصاص داد. اما تاکنون تنها 100 میلیارد تومان آن اختصاص داده شده است.

به گفته رئیسی رئیس سازمان نوسازی آموزش و پرورش

این اعتبار تنها برای تجهیز 10 درصد کلاس ها کافی است. برای تجهیز تمامی 150 هزار کلاس درس نیازمند بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم.

رتبه ۱۳۰ ایران در دسترسی زنان به فرصتهای سیاسی و اقتصادی

این روزها معاون زنان رئیس جمهور نیز به جمع صاحبان صفحه فیس بوک پیوسته است و تمامی دیدارها و اتفاقات حوزه زنان را در قالب گزارش های روزانه در این صفحه خود برای دوستدارانش می گذارد. در یکی از این گزارش ها شهیدخت مولاوردی درباره رتبه زنان ایرانی در دستیابی به فرصت های سیاسی و اقتصادی صحبت کرده و گفته است که رتبه ایران در بین 136 کشور، 130 است.

او که با بانوان مدیر انجمن‌های علمی دیدار کرده است، توضیح داده است: رویکردی که در کنار یکدیگر می‌توانیم داشته باشیم جلب مشارکت زنان و استفاده از توان زنان برای حل مشکلات جامعه است.امیدواریم با تعامل جدی بتوانیم مسائل را حل کنیم در چشم انداز برنامه‌هایمان، بحث توازن و تعادل جنسیتی را در همه جنبه‌های زندگی مد نظر داریم، همچنین مبحث دسترسی زنان به چهار منبع کمیاب اجتماعی قدرت، منزلت، ثروت و اطلاعات برابر مطرح است.

حذف سمت مشاوره بانوان از وزارتخانه و دستگاههای دولتی

معاونت سرمایه‌های انسانی ریاست‌جمهوری در بخشنامه ای که ششم آبان ماه صادر کرده است به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اعلام کرده است تا دفاتر مشاور امور بانوان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از چارت نهاد ریاست‌جمهوری حذف و دیگر هیچ وزارتخانه نباید این سمت را داشته باشد. این دستورالعمل در شرایطی صادر شده است که مرکز امور زنان به معاونت زنان ریاست جمهوری ارتقا یافته است. همچنین نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی با این دستورالعمل مخالفت کرده و آن را مانعی برای رسیدن به اهداف مورد نظر زنان جامعه دانستند.

شنیده ها حاکی از آن است که شهیندخت مولاوردی نیز با این دستورالعمل مخالفت کرده و گفته است این موضوع را از معاونت سرمایه های انسانی ریاست جمهوری پیگیری می کند.

تأمین منابع مالی افزایش مرخصی زایمان

معاون رئیس جمهور در امور زنان از پیگیری های دولت برای تامین منابع مالی افزایش مرخصی زایمان زنان خبر داده و گفته است: مقام معظم رهبری درباره نرخ کنونی رشد جمعیت کشور که البته مورد تأکید دولت نیز هست، دغدغه داشته و ما نیز خود را موظف به پیگیری این موضوع می دانیم.علی رغم اینکه دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی،"مجاز" شناخته شده است اما به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آن را با جدیت پیگیری می کند تا منابع آن تأمین شود که در این خصوص می‌توان به مکاتبه اخیر معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با معاون اول رئیس جمهور به منظور رفع موانع پیش روی تامین منابع این طرح اشاره کرد.

به گفته مولاوردی نظر بنده این است که دولت در عین حال که تلاش می‌کند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تامین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تامین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند می‌شوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوق‌های فرزند آوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.