ايجاد كمربند امنيتي در اطراف شهركهاي صهيونيست نشين نوار غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، مقامات مسئول تشكيلات خودگردان فلسطين و رژيم صهيونيستي سلسله نشست هاي فشرده اي را براي حل مسائل مورد مناقشه وجمع آوري خرابيهاي منازل شهرك نشينان ونيزقراردادن پست هاي بازرسي بين نوارغزه و مصر برگزار نمودند.



يك منبع امنيتي فلسطين اعلام داشت : نيروهاي امنيتي تشكيلات خودگردان و پليس فلسطين آماده هستند تا از ابتداي هفته آينده در مناطق اطراف شهركهاي صهيونيست نشين درنوار غزه و راههاي منتهي به شهركها درامتداد خط سبز(خط سبز بين اراضي اشغالي و سرزمين هاي فلسطين قرار دارد) مستقرشوند.

وي افزود: استقرار اين نيروها درچارچوب هماهنگي هاي به عمل آمده ميان مقامات فلسطيني - اسراييلي وبراساس طرح امنيتي توافق شده بين طرفين صورت مي گيرد .



براساس اعلام اين منبع فلسطيني، به زودي تماسهاي مستقيمي بين افسران امنيتي طرفين درگير برقرار خواهد شد.

منابع امنيتي فلسطين خبردادند: با بسيج كردن 7500 تن ازعناصرامنيتي ،5 هزار" نيروي ويژه "(كماندو) براي حفظ آرامش به هنگام خروج نيروهاي اسراييلي از نوار غزه تدارك ديده اند .

به گفته اين منابع، هدف اصلي از استقرار نيروهاي امنيتي فلسطين درغزه ممانعت از شليك راكت به اراضي اشغالي عنوان شده است تا از اين طريق بهانه اي بدست اسراييليها براي كارشكني در اجراي طرح تخليه غزه نيافتد.

رژيم اسراييل هم به بهانه آموزش عمليات تخليه شهرك ها اقدام به استقرارهزاران نظامي و پليس خود درجنوب اراضي اشغالي كرده است .



اين درحالي است كه شهرك نشين صهيونيست عصر روزگذشته دراعتراض به طرح تخليه غزه شارون درقدس اشغالي تجمع نموده و درآيين دسته جمعي مخصوص يهوديان در برابر ديوار ندبه (ديوارگريه) شركت كردند.



همزمان با آن، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي درتازه ترين اظهارات گستاخانه، هرگونه امتيازدهي به فلسطينيان درمورد شهركهاي صهيونيست نشين در كرانه باختري رود اردن وقدس شرقي و بازگشت آوارگان فلسطيني به وطنشان را رد كرده است.

وي درمصاحبه اي تلويزيوني اعلام داشت: شهركهاي يهودي نشين دركرانه غربي تحت حاكميت و كنترل اسراييل باقي خواهد ماند و به زودي به محدوده جغرافيايي دولت اسراييل متصل مي شوند .

نخست وزير رژيم صهيونيستي دراظهاراتي غير منطقي و لجوجانه ابراز داشت: به هيچ عنوان درمورد مساله قدس با كسي گفتگو نخواهم كرد كما اينكه به آوارگان فلسطيني سال 1948 اجازه نمي دهد به سرزمين خود بازگردند.

شارون به سفرماه گذشته خود به پاريس كه با موجي از اعتراضات گسترده مردم فرانسه روبرو شد، اشاره كرد و گفت : من به طور آشكارموارد ذكر شده را به آمريكاييها گفتم و درسفرماه گذشته ام به فرانسه همين مطالب را براي رهبران اروپايي و ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه ياد آور شدم.

نخست وزير رژيم صهيونيستي در اين مصاحبه تلويزيوني يك عضو حزب افراطي ليكود ومخالف سرسخت طرح تخليه غزه را متهم كرد كه تلاش مي كند تا آمريكا را متقاعد سازد كه ازاعطاي كمك هاي مالي درخواست شده از واشنگتن براي اجراي طرح تخليه غزه بازدارد.

ازسوي ديگرموشه كاتساف رئيس رژيم صهيونيستي طي سخناني خطاب به اسراييليها خواستارعفو شهرك نشينان معترض به طرح تخليه شد و درهمان حال تاكيد كرد : آنها بايد به تصميمات اتخاذ شده كابينه وكنيست (پارلمان) احترام بگذارند.

وي گفت: به نام دولت اسراييل براي شما عفو و بخشش مي خواهم زيرا ما ازشما خواستيم منازل خود را ترك كنيد و آن پس از اقامت دهها ساله شما در نوار غزه و چهار شهرك پراكنده در كرانه غربي بود.