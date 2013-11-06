متوقف شدن فعالیتهای معدنی در کوه شاه/ نفس طبیعت کرمان تازه شد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان مشکلات زیست محیطی کوه شاه که یکی از مناطق بکر طبیعی استان کرمان است که به عنوان ذخیره گاه طبیعی و بکر گیاهی و جانوری استان کشور شهرت دارد از جمله قصه های تلخ محیط زیست استان است.

از ماهها قبل پس از صدور مجوز اکتشاف در این منطقه یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن کشور در ارتفاعات نزدیک به قلعه شاه کوه آغاز به کار کرد.

این در حالی بود که کوه شاه از بکرترین مناطق گیاهی و جانوری استان کرمان از عوامل انسانی زخم خورد.

در ابتدا معدنکاران در ابتدا جاده ای عریض به سمت قله کوه احداث کردند که خسارات جبران ناپذیری به کوه شاه زد و موجب تخریب بخشی از محیط زیست منطقه شد.

تخریب های محیط زیست کرمان در کوه شاه

اما این پایان روند تخریبها نبود و در محل معدن نیز که در چند متری قله بود کاوشها ادامه یافت که به تخریب مراتع، تخریب آبشارهای متعدد و ریزش های مستمر کوه بر اثر انفجارهای اکتشافی انجامید.

ابعاد تخریبها ادامه یافت و انفجارهای چشمه سارها و رودهایی را نیز که از کوه شاه سرچشمه می گرفتند را نیز مسدود کرد و به این ترتیب کشاورزان هم برای آبیاری باغهای گردوی خود با مشکلات متعدد روبرو شدند.

ادامه تخریب موجب شد که دومین قله مرتع استان کرمان و یکی از قلل مرتفع ایران بر روی کوهنوردان نیز به دلیل خطرات ناشی از انفجارهای متعدد و ریزش کوه نیز بسته شود.

مهاجرت حیوانات از کوه شاه

همچنین کارشناسان محیط زیست و فعالان این بخش می گویند در پی خسارت و نا امنی که برای حیات وحش ایجاد شده است جمعیت حیوانات وحشی منطقه به خصوص قوش و میش از کوه شاه مهاجرت کرده اند.

پس از بروز این خسارت متعدد به محیط زیست منطقه که متاسفانه با مجوز نیز اکتشافات خود را انجام داده اند در ابتدا خبرگزاری مهر اقدام به اطلاع رسانی کرد و پس از آن سایر رسانه های استان نیز نسبت به بروز مشکلات زیست محیطی عکس العمل نشان دادند.

حرکتی از سوی کوهنوردان و فعالان محیط زیست که جواب داد

جلسات و بررسیها در خصوص میزان تخریبها ادامه یافت تا در نهایت فعالان محیط زیست که دیدند تخریبها ادامه دارد در حرکتی بی نظیر هزاران فعال محیط زیست از مناطق مختلف کشور به کوه شاه رفتند و یک شب در یکی از روستاهای نزدیک کوه تجمع کردند و در نهایت روز بعد به سمت محل تخریبها صعود کردند.

فعالان محیط زیست خواستار جلوگیری از ادامه تخریبها و فعالیت معدن شدند و در اقدامی مثبت نیز استاندار کرمان دستور توقف فعالیتها و تشکیل کارگروهی در راستای بررسی مشکلات ناشی از معادن را صادر کرد.

از فعالیت معدن سنگ اهن کوهشاه شهرستان بافت در استان کرمان جلوگیری شد

در نهایت امروز معاون برنامه ریزی استاندار کرمان در این خصوص در نشستی گفت: در نشستی که با حضور کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی،صنعت و معدن، آب منطقه ای ،منابع طبیعی و فرمانداری بافت برگزارشد مقرر شد از ادامه فعالیت این معدن به علت مسائل زیست محیطی جلوگیری شود.

وی افزود: آلاینده های این معدن در مسیر حوزه ابریز سدهای بافت و رابر واقع شده و منجر به آلودگی آب آشامیدنی شهرهای بافت بزنجان رابر و شده است.

تکلو زاده افزود: مسدود شدن مسیر راههای روستایی بر اثر ریختن قطعات سنگ معدن وتداخل محدوده های ثبتی با سرچشمه های آب شرب و کشاورزی روستاها و باغات پایین دست نیز از دیگر دلایل جلوگتفع یری از فعالیت این معدن است.



محمد صدیقی، فعال محیط زیست استان کرمان با ابراز خرسندی از توقف معدنکاوی در کوه شاه افزود: حضور گسترده فعالان محیط زیست و درخواست انها برای متوقف کردن تخریبها با مساعدت مسئولان روبرو شده است.

وی افزود: هر چند که اعتقاد به توسعه صنعتی و معدنی در استان کرمان داریم اما این توسعه باید متناسب باشد و نباید از نظر دور داشت که توسعه دراز مدت کشورهای مختلف تنها با حفظ منابع عمومی انجام می شود که یکی از مهمترین جلوه های منابع عمومی در کشور محیط زیست است.

چرا از ابتدا مجوز اکتشاف صادر شد/ از انجام چنین اشتباهاتی جلوگیری شود

وی ادامه داد: خسارتهای زیادی به بار نشسته است و ای کاش از ابتدا از فعالیتهای معدنی جلوگیری می شد.

وی معدنکاری در کوه شاه را موجب الوده شدن رودخانه های اصلی استان دانست و گفت: انتظار داریم فشار بیش از حد به محیط زیست استان کرمان متوقف شود.

وی ابراز تاسف کرد که دستگاههای مرتبط با محیط زیست در این خصوص کوچکترین عکس العملی نشان نداند و این شد که داستانهای تلخ بر کوه شاه رفت.

صدیقی گفت: به اندازه کافی معادن مختلف در استان کرمان فعال هستند و درست نیست که فشار بیش از حد به محیط زیست وارد کنیم به خصوص این اقدامات در محیط های بکر طبیعی باید متوقف شود زیرا دیگر جایی برای آسایش محیط زیست باقی نمانده است.

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گزارش: اسما محمودی