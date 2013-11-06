عراقچی حضور مشترک ایران و رژیم صهیونیستی در نشست هسته ای را تکذیب کرد

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره ادعای راشاتودی در مورد حضور مشترک ایران و رژیم صهیونیستی در یک نشست هسته ای این خبر را تکذیب کرد.

وی افزود: انتشار چنین خبری بيشتر به يك جوك شبيه است.

راشا تودی ردر خبری به نقل از رویترز نوشت : در نشستی که در تاریخ 21 و 22 اکتبر در روستایی به نام "گلیون" در سوئیس و در راستای طرح خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای برگزار شد دیپلمات هایی از ایران، کشورهای عربی و اسرائیل حضور داشتند.

مذاکرات ایران و 1+5 در دولت یازدهم در پی دیدار کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد . اولین دور از مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه ایران و 1+5 در نیویورک برگزار شد و در حاشیه ان نشست جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف ملاقات کوتاهی با یکدیگر داشتند و جان کری در آن ملاقات تأکید کرد که به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات است.

کاترین اشتون و ظریف همچنین در دیدار خود نیویورک توافق کردند که مذاکرات آتی ایران و 1+5 در 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود.

در مذاکرات مهر ماه ژنو ایراان طرح پیشنهادی جدیدی را به 1+5 ارائه کرد که به گفته تیم مذاکره کننده ایرانی 1+5 چارچوب کلی این طرح را پذیرفته است .

ایران و 1+5 قرار است در مذاکرات آبان ماه در ژنو در خصوص محتوا وارد مذاکره شوند.

دو طرف هفته گذشته در وین مذاکرات کارشناسی نیز برگزار کردند که گفته می شود در این مذاکرات غرب برای اولین بار وارد مباحث کارشناسی تحریم شده است . قرار است نتیجه مذاکرات کارشناسی در نشست امروز و فردا برای تصمیم گیری ارائه شود.

سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکا، حمید بعیدی نژاد مدیرکل امور اقتصادی و تخصصی بین‌المللی وزارت خارجه، داود محمدنیا مشاور حقوقی وزیر امور خارجه و محمد امیری از سازمان انرژی اتمی تیم پنج نفره ایران بودند که با طرف مقابل به بحث و گفتگو نشستند.مذاکرات ایران و 1+5 در دولت یازدهم در پی دیدار کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد . اولین دور از مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه ایران و 1+5 در نیویورک برگزار شد و در حاشیه ان نشست جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف ملاقات کوتاهی با یکدیگر داشتند و جان کری در آن ملاقات تأکید کرد که به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات است.