مجریان طرح بزرگ قرآنی 1447 در استان یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان یزد، ظهر چهارشنبه در مراسم تجليل از مجريان طرح بزرگ قرآنی 1447 در استان یزد، اظهار داشت: نشر و گسترش قرآن و فرهنگ قرآنی یکی از مهمترین رسالت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد است.

محسن رستگاري بيان كرد: در همین راستا شاهد برگزاری طرح های قرآنی همچون 1447 در سطح کانون های مساجد استان يزد بوده ايم كه اين طرح با استقبال بسيار خوب اقشار مختلف مردم مواجه شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان یزد با بیان اینکه خدمت به قرآن توفیقی از جناب خداوند برای بندگان خاص است، عنوان كرد: یکی از بزرگترین نعمت هایی که خداوند به ما مرحمت كرده است، وجود بلند همتانی چون شما عزیزان در مجموعه کانون های مساجد استان يزد است که صادقانه تمام همت خود را در راستای بسط فرهنگ متعالی و انسان ساز قرآن به کار گرفته اید.

وی با اشاره به برگزاری شایسته طرح مبارک قرآنی 1447 در استان که موجب خشنودی و رضایت اهالی قرآن شده است، افزود: به خاطر اجراي خوب اين طرح، لازم است تا در مجموعه دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان از زحمات مسئولان كانون هاي مساجد و مجريان اين طرح در استان يزد به خاطر برگزاری با شکوه طرح قرآني 1447 تجليل شود.

مدیر مسئول کانون فرهنگی و هنری طلایه داران آوای وحی و مسئول برگزاری طرح بزرگ قرآنی 1447 در استان یزد نيز در اين مراسم اظهار داشت: طرح بزرگ قرآنی 1447 از 15 تیر ماه سال جاری در سطح 110 کانون فرهنگی و هنری مساجد استان آغاز شد و تا 15 شهریور ماه نيز ادامه يافت.

حميدرضا ميرجليلي خاطرنشان كرد: طرح قرآنی 1447 با محوریت جزء 29 قرآن کریم و با حضور بیش از یک هزار و 500 نفر از اعضاي کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان يزد برگزار شده است.

میرجلیلی با اشاره به فعالیت های قرآنی این کانون در ایام مختلف سال تصریح کرد: این کانون در سال های گذشته نیز به عنوان مجری برگزاری طرح های ملی قرآنی فعالیت داشته است.

در این مراسم از حمیدرضا میرجلیلی مدیر مسول کانون فرهنگی و هنری طلایه داران آوای وحی، کانون تخصصی قرآن و نماز و سید امین سالاری مدیر مسول کانون فرهنگی و هنری شهید عاصی زاده کانون تخصصی نظارت و ارزشیابی استان به دلیل پیگری های مستمر و برگزاری کلاس خارج از سهمیه ابلاغی از تهران با اهدا لوح یادبود تقدیر شد.