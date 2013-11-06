حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گروه پالیزدار را باند خطاب کرده بود/ هر وقت بازپرس احضار کند به دادسرا می آیم

سعید مرتضوی قبل از ورود به جلسه بازپرسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکایت شکات پالیزدار از وی به خاطر باند خطاب کردن آنها در مصاحبه هایش اظهار داشت: باند خطاب کردن این گروه مربوط به من نیست و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در گزارش خود آنها را باند خطاب و اعلام کرده این افراد به صورت باندی عمل می کردند.

وی افزود: در هر جرمی اگر بیش از سه نفر فعالیت داشته باشند به آنها باند اطلاق می شود. افراد یک باند با همکاری هم مرتکب جرم شده و هدفی واحد را دنبال می کنند. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم در گزارش اولیه و هم در گزارش نهایی این افراد را باند خطاب کرده است.

دادستان سابق تهران در خصوص عدم حضورش در جلسه قبل از بازپرسی نیز اظهار داشت: من در این ایام برای شرکت در مراسم عزاداری ماه محرم به یزد می روم. هر وقت بازپرس مرا دعوت کند حتی به صورت تلفنی حاضر می شوم. امروز هم وقتی اعلام شد زمان جلسه بازپرسی به دفتر وکیلم اعلام شده به تهران آمده و در جلسه امروز شرکت کردم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت محکوم شدن به حکم خود اعتراض می کنید گفت: در آئین دادرسی هر گاه رای به زیان برای فردی صادر شود حق اعتراض برای او در نظر گرفته شده است.

مرتضوی درباره محکومیت بازپرس پرونده در دادگاه کیفری نیز گفت: بازپرس پرونده نسبت به بازداشت غیرقانونی تبرئه شده و این محکومیت مربوط به رفتارهایی است که نسبت به متهمان شده است و این رفتارها بحثی شخصی می باشد. البته در این زمینه من باید رای را ببینم.

دادستان سابق تهران در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص اینکه چرا در ساعات پایان اداری به دادسرا احضار می شود گفت: این موضوع را باید از بازپرس پرونده بپرسید.