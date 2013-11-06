استانداران بومی کارها را شش ماه تا یکسال جلوتر می اندازند/ دیگر از بودجه های وسیع قبلی خبری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رحمانی فضلی بعدازظهر چهارشنبه در آیین معارفه استاندار همدان با بیان اینکه اگر در هر عرصه ای به مردم تکیه کنیم قطعا موفق خواهیم بود، اظهار داشت: باید حقوق ملت ایران را در تمامی عرصه ها رعایت کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همدان استانی نیروخیز است، افزود: خوشبختانه مدیریت نیروی انسانی در این استان مناسب است و در انتخاب استاندار همدان در مراحلی با نمایندگان مذاکره شد و در نهایت با برخی صاحب نظران در داخل و خارج از استان نیز هماهنگی شد.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه از دوران بعد از انقلاب اسلامی اجماع سازی در کشور در حال شکل گیری است، ادامه داد: باید با جدیت وارد کار شد چراکه نگاه و رویکرد جدید در دولت حاکم شده منبعث از آرا و مطالبات مردمی است.

وی با بیان اینکه در آیین معارفه استانداران جدید کشور استفاده از عبارت تودیع معنا ندارد بلکه تقدیر از افراد صورت می گیرد، اظهار داشت: در تصمیمات گرفته شده تاکنون 90 درصد استانداران منتخب بومی هستند.

وزیرکشور با بیان اینکه انتخاب استانداران بومی کارها را شش ماه تا یکسال جلوتر می اندازد، ادامه داد: استان همدان ظرفیت های بسیاری در حوزه های مختلف دارد که باید از آنها به نحو مطلوب بهره برد.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه گفتمان قالب این دولت موضوع اعتدال است، گفت: تاکید رئیس جمهور بر این است که استانداران اعتدال را در حوزه های سیاسی، اجتماعی رعایت و از افراط و تفریط خودداری کنند.

وی با بیان اینکه اعتدال در شیوه و روش کارها مد نظر قرار گیرد، گفت: استاندار جدید همدان فرد معتدلی است و مشی اعتدال را پیاده می کند.

غلامرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند و حضور مردم در همه صحنه ها ضامن بقای نظام و انقلاب است، ادامه داد: نگاه ما به مردم باید نگاه مشارکت جویی آنان در همه عرصه ها باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید در عرصه امنیت، اجتماع و اقتصاد مردم را دخالت داد، افزود: باید نیروهای منتخب ضمن داشتن سوابق و وجهه خوب در بین مردم نگاهی اعتدال گرانه داشته باشند.

وزیر کشور با بیان اینکه در کشور نمی توان گروههای سیاسی را نادیده گرفت، اظهار داشت: در عرصه سیاسی سلایق مختلف باعث پویایی می شود.

وی با اشاره به اینکه در راهپیمایی 13 آبان حماسه سیاسی باردیگر رقم خورد، افزود: استکبار ستیزی مردم ایران در قبال امریکا زبانزد است.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه دولت در تمامی زمینه ها پیگیر احقاق حقوق مردم ملت است، گفت: برخی معتقد بودند که اگر دولت وارد مذاکره شود نباید شاهد چنین حماسه ای می بودیم اما باید حقوق ملت را در همه عرصه ها پیگیری کرد و روش مذاکره یکی از روش های مورد قبول در عرصه سیاسی است.

وزیر کشور ادامه داد: برخی کشورها گمان می کردمد ایران به علت تحت فشار قرار گرفتن تن به مذاکره داده است، اما این حضور مردم به خاطر فشار و تحریم ها نبوده چراکه مذاکره را حول قوانین بین الملل به پیش بردیم.

وی با بیان اینکه این ملت از سر استحکام نه تهدید کارهای خود را در نظام بین المللی پیگیری می کند، گفت: باید باکارآمدی به مذاکرات پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه اگر در حوزه اقتصادی مشکلات را رفع کنیم، می توانیم به اثبات الگوی حکومت دینی بپردازیم گفت: برای این ادعا 34 سال است که تلاش می کنیم چراکه حکومتی دینی داریم.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه برای اینکه پاسخ مناسبی به مردم بدهیم باید در همه حوزه های معنوی و مادی و دنیایی و اخروی حرف برای گفتن داشته باشیم، ادامه داد: باید در حوزه های اقتصادی قوی عمل کنیم.

وی با بیان اینکه اکنون در اوج فشارهای اقتصادی و تحریم ها هستیم، افزود: نگاه به مسائل اقتصادی را باید عوض کنیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه دشمن تصور می کرد با فشار اقتصادی می توان ایران را از پای در آورد، گفت: بعد از دهه 40 به بعد با افزایش درآمدهای حاصل از نفت، مدیریت منابع مالی و مدیریت اقتصادی دچار مشکل شد و در دهه 50 و 60 تاکنون نتوانستیم نگاه بازگشت به قدرت و توان اقتصادی خودمان را به اثبات برسانیم و توجهی به آن داشته باشیم.

وی با بیان اینکه حداقل باید بتوانیم موضوع مذاکره را به جایی برسانیم که به سالهای قبل برگشته و محدودیت ها را حذف کنیم، گفت: با انجام مذاکره در حوزه های اقتصادی و نقل و انتقالات و مشارکت های بین المللی حتما گشایش خواهد بود و همه این ها برای ما مفید هستند.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه اگر مذاکره به جایی برسد، همچنان در حوزه مالی گشایشی برای ما حاصل نخواهد شد، گفت: در این شرایط به وجود آمده بعد از برداشتن محدودیت‌ها نیز حداکثر نفت صادره ایران بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 200 بشکه خواهد بود زیرا که بخش عظیمی از آن را تبدیل به فرآورده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید منابع ملی را بازگردانده و از منابع ملی برای ملت استفاده کنیم گفت: مردم را باید به امر سرمایه‌گذاری تشویق و ترغیب کرده و از این راه توسعه کشور را پیش ببریم.

رحمانی فضلی ادامه داد: بهره‌وری در ایران زیر یک درصد است که این امر نشان از بالا بود هزینه تمام شده کالاها، کیفیت پایین محصولات و طول عمر پروژه‌هاست که باید فکری به حال این قضیه شود.

وزیر کشور با بیان اینکه دیگر از بودجه های وسیع قبلی خبری نیست، گفت: متاسفانه اولویت ها را به خوبی و به نحو احسن مدیریت نکرده ایم که در همین زمینه مدیریت استان همدان باید ریال به ریال بودجه را به مسیری ببرد که در کوتاهترین زمان به بازدهی برسد.

وی با اشاره به بحث مبارزه با مواد مخدر گفت: 34 سال است در زمینه مبارزه با مواد مخدر کار می‌کنیم و شهدایی نیز در این راه داده‌ایم اما اکنون از قاچاقچیان مواد مخدر عقبیم چراکه انها شیوه‌های جدیدی به کار می‌برند.



وزیر کشور تاکید کرد: رویکرد ما در حوزه اجتماعی و فرهنگی رویکردی مردمی است.