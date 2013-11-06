  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۲۵

خواجه سروی از وزارت علوم رفت/ حکم جدید فرجی دانا برای امید 

خواجه سروی از وزارت علوم رفت/ حکم جدید فرجی دانا برای امید 

با حکمی از سوی دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمد حسين اميد با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فرهنگي و اجتماعي اين وزارتخانه منصوب شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این حکم بدین شرح است: با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جناب عالی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فرهنگي و اجتماعي منصوب می شوید. از جناب عالی انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان، مأموریت و وظایف معاونت فرهنگي و اجتماعي را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید. بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی و راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری مدیران و کارکنان گرامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا کنید. 

دکتر محمد حسين اميد در حال حاضر معاون اداری مالی وزارت علوم است. 

همچنین پیش از این غلامرضا خواجه سروی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برعهده داشت. 

کد مطلب 2170951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها