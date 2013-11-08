علیرضا شجاع نوری مشاور بین الملل سازمان سینمایی در ارتباط با اینکه آیا این سمت موازی با فعالیت بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی است که پیش از این کارهای اجرایی این بخش را انجام می داده است، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به روحیه ای که از ایوبی رئیس سازمان سینمایی سراغ دارم، به نوعی دعوت از من برای این همکاری بیشتر در جهت کمک به آن چیزی است که موجود است.

وی افزود: رئیس سازمان سینمایی احاطه کاملی بر حوزه بین الملل دارد و به همین دلیل یه حرکت های مثبت در این زمینه تاکید می کند. وی در نظر دارد در زمینه سینمای بین الملل با ابتکار عمل بیشتری قدم برداریم.

شجاع نوری با اشاره به عملکرد خوب سینمای ایران در زمینه بین‌الملل و در بخش حضور در جشنواره‌ها گفت: سینمای ایران در این بخش همچنان نیز حضور پر رنگی دارد. به همین دلیل ما باید روی تولید مشترک و اکران فیلم های سینمای ایران در جهان بیشتر فعالیت کنیم. همچنین می توانیم از پتانسیل حضورهای جشنواره‌ای در این بخش کمک بگیریم.

وی تاکید کرد: ما می توانیم ایران را به عنوان یک مرکز برای کشف، حمایت و معرفی استعدادهای منطقه و آسیای میانه قرار دهیم. چرا که تجربیات سینمای ایران در زمینه های مختلف همچون حضورهای جشنواره ای می‌تواند کمک بزرگی برای آنها باشد. از این طریق می توانیم این کشورها را از راهنمایی سینمای غربی و شرقی بی‌نیاز کنیم که تقارن فرهنگی کمتری با آنها دارند.

شجاع نوری در پایان عنوان کرد: درباره برگزاری هفته های فرهنگی و نمایش فیلم در خارج از کشور و همچنین جشنواره فیلم فجر برنامه هایی داریم که در آینده بیشتر دریاره آنها صحبت می کنیم.

علیرضا شجاع نوری تاکنون مدیریت تامین برنامه های خارجی شبكه یک سیما (از سال 59 تا 60)، بخش بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی از (62 تا 75) و بخش تامین برنامه های خارجی سیما (از 75 تا 80) را برعهده داشته است.

وی از سال 80 تاكنون در بخش خصوصی فعالیت دارد و علاوه بر بازیگری، به عنوان تهیه كننده در بخش های مختلف بین المللی سینمای ایران بخصوص در عرصه تولید فیلم‌های مشترک با كشورهای ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، مجارستان و تونسو فعالیت داشته است.