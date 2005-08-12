رئيس سازمان تبليغات استان گلستان در گفتگو با "مهر" : اعتكاف فرصتي براي انديشه دوباره است // ترويج فرهنگ اعتكاف موجب تأمين سلامت اجتماعي مي شود

حجت الاسلام زين العابدين روحاني نيا رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : اعتكاف در شرع مقدس اسلام به معناي توقف كردن در مسجد، به قصد عبادت و قربت است كه از ارزش بسياري برخوردار بوده ، آثار و تبعات مثبتي را براي معتكف در پي دارد .

وي با اشاره به اينكه اعتكاف قبل از اسلام در ديگر اديان الهي نيز رواج داشته است ، گفت : بعنوان مثال عملي شبيه اعتكاف ، بنام رهبانيت در مسيحيت متداول بوده و حضرت حق نيز در سوره بقره آيه 125 خطاب به حضرت ابراهيم و اسماعيل فرمان مي دهد كه خانه خدا را براي معتكفان پاكيزه و مهيا كنند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان افزود : در دين مقدس اسلام ، بعنوان اكمل همه اديان ، اعتكاف از آنجهت داراي ارزش و اهميت است كه فرصت دوباره انديشيدن را براي انسان فراهم مي كند .

حجت الاسلام روحاني نيا با اعلام اينكه اعتكاف ، بريدن از تعلقات دنيوي و به عبوديت ، بندگي و تعبد خالصانه رسيدن است ، گفت : به هنگام اعتكاف انسان از قيل و قال زندگي دنيوي فارغ شده و با آرامش ، در موقعيتي قرار مي گيرد كه زمينه رفع بحران هويت و معنويت فراهم مي شود .

وي رفع اين دو مشكل را از راهكارهاي مهم براي مقابله با شبيخون فرهنگي دشمن اعلام كرد و يادآورشد : در زمان اعتكاف فرصتي فراهم مي شود تا فرد معتكف در تلاطم درياي زندگي به ساحل نجات ، ملجاء و مأمن حقيقي رسيده و به خالق هستي نزديكتر شود .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي تأكيد كرد : اعتكاف زمينه اي براي خوديابي و خودسازي در بهترين زمانها و بهترين مكانها است تا خود شناسي حاصل از آن ، عاملي براي سير الي الله شود ، بي شك گسترش و ترويج فرهنگ اعتكاف به تأمين سلامت اجتماعي و مصونيت بخشي به آدمي از لغزش در سراشيب فساد و تباهي مي انجامد ، اعتكاف نوع دوستي را گسترش مي دهد و به تحقق عدالت كمك مي كند .