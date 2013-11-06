۱۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۳۲

همتی در گفتگو با مهر:

آخر هفته آفتابی در اردبیل/ افت دما و بارندگی از شنبه آغاز می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان اردبیل با اشاره به حاکم شدن جو آرام و افزایش دما در استان گفت: طی دو روز آینده شرایط جوی این استان آرام، آفتابی و توام با افزایش دما پیش بینی می شود.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: با توجه به بارندگی های آغاز هفته، طی سه روز گذشته شهروندان استان هوای آفتابی را شاهد بودند که این شرایط تا آخر هفته تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این شرایط از هفته آینده دگرگون خواهد شد، ادامه داد: نقشه­ های پیشیابی هواشناسی نشان می­دهند توده هوای سرد و مرطوب از اواخر روز جمعه به استان اردبیل نفوذ خواهد کرده و دمای هوا را کاهش خواهد داد.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان تصریح کرد: براین اساس طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده شهروندان این استان در اکثر مناطق با تراکم ابر و مه و کاهش دما مواتجه خواهند شد.

وی با اشاره به کاهش 5 تا 10 درجه ای دمای هوا طی هفته آینده تاکید کرد: با نفوذ توده هوای سرد و ایجاد شرایط جوی جدید، در برخی نقاط بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان بارندگی قابل توجه خواهد بود.

همتی با بیان اینکه بارش در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان به صورت برف پیش بینی می شود، عنوان کرد: این سامانه از دوشنبه هفته آینده از منطقه خارج خواهد شد، اما دمای هوا همچنان و طی روزهای بعد از آن سرد خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه گردنه برفگیر استان در این مدت نیز با بارندگی برف و باران مواجه می شود، از شهروندان این استان خواست که از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و یا در صورت سفر به تجهیزات زمستانی مجهز شوند.

