توسعه پروژه های مشارکتی در دستور کار شهرداری اردبیل قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر چهارشنبه در دیدار با سرمایه گذار بخش خصوصی پروژه روناک اردبیل اضافه کرد: شهرداری اردبیل هم راستا با توسعه حوزه های عمران و فضای سبز، در حوزه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز سیاست جدیدی تدوین کرده و در همین راستا پروژه مشارکتی زیادی را آغاز کرده است.

وی یادآور شد: علاوه بر این، شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل به منظور ایجاد تسهیل بیشتر جهت توسعه متوازن شهر در برنامه ریزی های خود پروژه های مشارکتی بیشتری در تمامی نقاط شهر تعریف و به مرحله اجرا خواهد رساند.

شهردار اردبیل تصریح کرد: موفقیت حاصل شده از اجرای پروژه های مشارکتی و اثرگذاری عملی این طرح عملا مشوقی خواهد بود تا سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی و شهرسازی مشابه در سایر نقاط شهر با رغبت بیشتری مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای طرح مشارکتی "روناک" در منطقه کم برخوردار شهر اردبیل تاکید کرد: پروژه تجاری مسکونی روناک با مشخصات برج های دوقلو با مشارکت بخش خصوصی طی چند روز گذشته کلنگ زنی شده و هم اکنون عملیات اجرایی آن نیز با سرعت و کیفیت مناسبی آغاز شده و ادامه دارد.

بدری پروژه مجتمع تجاری مسکونی و برج های دوقلوی روناک را پروژه ای با معماری ایرانی اسلامی، مستحکم و با مشخصات فنی به روز و الگوی سایر طرح های عمرانی و شهرسازی معرفی کرد و افزود: قطعا اجرا و بهره برداری از این طرح بزرگ اثرات اقتصادی و شهرسازی بسیار مناسب و مطلوبی در این منطقه خواهد داشت.

به گفته وی این پروژه در راستای سیاست گذاری و برنامه ریزی شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل که همان اجرای پروژه های عمرانی و فضای سبز با مشارکت بخش خصوصی جهت توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف شهر به خصوص در مناطق کم برخوردار شهر است، در حال اجرا می باشد.

مدیر پروژه مجتمع تجاری مسکونی و برج های دوقلوی روناک نیز در این دیدار عنوان کرد: تنها در عرض 16 روز پس از کلنگ زنی طرح حدود 30 هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری از محل پروژه انجام پذیرفته که این امر خود مستلزم حضور روزانه 400 الی 500 دستگاه سرویس خاکبرداری می باشد و در چند روز آینده نیز عملیات پی ریزی و اجرای فنداسیون قسمت تجاری مجتمع بزرگ روناک آغاز خواهد شد.

یعقوب نعمت اللهی با بیان اینکه کار و تلاش و سازندگی را الفبای حرکت مان قرار داده ایم، در خصوص سرعت و کیفیت اجرای این پروژه متذکر شد: هرچند در این میان تزریق پول از اساسی ترین فاکتورهای پروژه محسوب می شود اما نمی توانیم حمایت های همه جانبه مسئولان را نادیده بگیریم و چه بسا با حضورشان اسباب تشویق و تسریع در کارمان خواهند بود.

وی نسبت به تداوم مساعدت ها و تعاملات مسئولان تا پایان اجرای این پروژه ابراز امیدواری کرد و افزود: در صورت مناسب بودن شرایط جوی، عملیات فنداسیون بلوک تجاری و خدماتی پروژه در چند روز آینده انجام خواهد گرفت.