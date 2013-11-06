طرح عیون خودرویی در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال انصاری در خصوص طرح عیون خودرویی معاونت سازمان‌های اجرایی دستگاه قضایی اظهارداشت: در راستای نهادینه کردن و اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به صورت کاربردی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی در تردد خودرویی و اماکن از مشارکت نیروهای مردمی برای ارتقای امنیت اخلاقی و حفظ ارزش‌های اسلامی با هماهنگی سازمان‌های اجرایی استفاده می‌شود.



وی در خصوص وظایف پلیس امنیت اجتماعی و اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تصریح کرد: یکی از وظایف پلیس امنیت اجتماعی شناسایی صاحبان خودروهای متخلف در برابر روش اجرایی راهنمایی و رانندگی، معرفی صاحب خودرو متخلف به مراجع قضایی در صورت نیاز است.



رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: همچنین پلیس امنیت اجتماعی اداره اماکن در خصوص تخلف موظف به شناسایی صاحب اماکن مورد نظر برابر روش اجرایی ناجا و برخورد با صاحب اماکن برابر قوانین است.



انصاری در خصوص اهداف اجرای طرح عیون خودرویی و اماکن هم گفت: جلوگیری از بروز مفاسد اجتماعی در اماکن و خودرو، تلاش برای فراگیر کردن رفتارهای به‌هنجار در محیط‌های زندگی اجتماعی و بهره‌گیری از توان مردمی برای ارتقای امنیت اخلاقی از اهداف اجرای طرح عیون خودرویی است.



وی با بیان اینکه با همکاری پلیس باید به معنای واقعی این طرح اجرا شود اضافه کرد: همچنین باید توجه کنیم تا در اجرای این طرح از برخوردهای سرسختانه تا حد ممکن پرهیز شود مگر در موارد خاصی که چاره‌ای جزو اینگونه برخوردها وجود ندارد چراکه بیشتر افرادی که مورد تذکر قرار می‌گیرند اشخاصی هستند که تذکرات را می‌پذیرند و اقدامات اصلاحی بر آنها مؤثر است.



حجت‌الاسلام مهدی پورآرین مسئول ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین هم با اشاره به فعالیتهای این ستاد گفت: از نیمه دوم سال 90 تاکنون دو هزار و 471 مورد گزارش به این ستاد وارد شده که از این تعداد 415 مورد اعمال قانون و ارشاد صورت گرفته است.