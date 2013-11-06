تیم والیبال میزان خراسان با اقتدار مقابل جواهری گنبد پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه تیم والیبال میزان خراسان در یک بازی مقتدرانه که در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر والیبال کشور جام ولایت در سالن مهران مشهد برگزار شد، تیم جواهری گنبد را با شکست بدرقه کرد، تا بدین ترتیب جواهری گنبد پس از کسب چند برد، یک شکست سنگین را تجربه کند.

تیم والیبال میزان در این بازی در سه گیم متوالی با نتیجه 25 بر 23، 27 بر 29، 25 بر 13 موفق به شکست تیم جواهری گنبد شد.

جبار قوچان نژاد، سرمربی تیم والیبال میزان پس از پایان بازی اظهار کرد: تیم ما امروز فعل برد به زیبایی برای خودش صرف کرد و با ارائه یک بازی کم اشتباه در روی تور و دریافت ها، موفق شد تیم خوب جواهری گنبد را شکست دهیم، هر چند هنوز به شرایط آرمانی خودمان نرسیده ایم.

سرمربی تیم والیبال میزان با اشاره به جدا شدن دو بازیکن ملی پوش این تیم به دلیل حضور در بازیهای آسیایی گفت: در 20 روز آینده رحمان داوودی و هادی مباشری را در تمرینات نخواهیم داشت و این برای ما یک آسیب محسوب می شود.

قوچان نژاد با اشاره به بازی آینده تیم میزان با پیکان گفت: با توجه به اینکه دو ملی پوش ما 48 سال قبل از بازی با پیکان به تیم اضافه می شوند احتمالا از فدراسیون والیبال تعویق بازیمان را خواستار خواهیم شد.

همچنین، بای محمد دوجی، سرمربی تیم والیبال جواهری گنبد نیز ضمن تبریک برد به تیم میزان اظهار کرد: به نحوه عملکرد تیم داوری اعتراض داریم بخصوص در گیم دوم در صورتیکه قضاوت عادلانه تری صورت می پذیرفت ممکن بود در ست دوم ما پیروزی میدان باشیم.