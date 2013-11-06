حاشیه های دیدار اردوغان از شرکت طراح یک بازی پر طرفدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "رجب طیب اردوغان" در آغاز تور اروپایی خود به کشورهای فنلاند، سوئد و لهستان امروز وارد شهر هلسینکی شد. وی در دیدار از شرکت Rovio طراح بازی پرطرفدار "پرنده های خشمگین" پیشرفت های کشور فنلاند در فناوری تلفن همراه را ستود.

اردوغان در مورد بازی Angry Birds گفت: هر کسی کودکی در خانه دارد نام این بازی را شنیده است، من نیز به خاطر داشتن سه نوه این بازی را می شناختم ولی پیش از دیدار از این مکان، اطلاعاتم تا این حد نبود.

این در حالی است که بازدید اردوغان از این شرکت، واکنش هایی را در داخل ترکیه به همراه داشته است. روزنامه ملیت به نقل از "اوکتای وورال" معاون رئیس حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) نوشت: اگر در ترکیه هم برای جناب نخست وزیر یک بازی به نام "Angry Erdogan" طراحی شود، فروش خوبی می کند.

وی ضمن انتقاد از سیاست های اردوغان اظهارات و عمل اردوغان و همکارانش را مغایر یکدیگر دانست. به گفته وورال سخنان مقامات ترکیه به گونه ای است که کسی آنها را باور نمی کند. این مقام حزب حرکت ملی ترکیه رفتار اردوغان و معاونانش را به بازیکنی تشبیه کرد که گل به خودی می زند.

وی همچنین عملکرد اردوغان و "بولنت آرینچ" معاون وی در اعتراضات پارک گزی را به باد انتقاد گرفت و تاکید کرد در آن مورد هم مقامات آنکارا واکنش نادرستی نشان دادند. گفتنی است برخورد خشونت آمیز پلیس ترکیه با معترضان پارک گزی انتقادات شدید اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری غربی را علیه دولت اردوغان برانگیخت.