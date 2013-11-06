51 بقعه متبرکه لنگرود مجری طرح بصیرت عاشورایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مهدی بازدار عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طرح بصیرت عاشورایی در دهه اول ماه محرم و دهه آخر ماه صفر برگزار خواهد شد.

وی اظهارداشت: اجرای برنامه هایی چون محافل وعظ و سخنرانی، سیاه پوش کردن امام زادگان و بقاع متبرکه و فضاسازی محیطی، مداحی و مجالس روضه خوانی، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، اجرای مراسم آئینی و تعزیه داری و اجرای ایستگاه همه واقف باشیم برخی از عناوین اجرایی برنامه های این دهه خواهد بود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود گفت: حکمت و فلسفه اصلی قیام حضرت امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا تبیین صراط مستقیم بود.

وی در ادامه احیای فرضیه امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر اهداف قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام برشمرد و گفت: کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند علاوه بر دانایی کافی در خصوص این امر باید بدانند که کجا بگویند، با چه کسی و چگونه بگویند.

بازدار یادآورشد: آنچه از مکتب امام حسین علیه السلام می توان آموخت این است که هر چیزی که صبغه دینی دارد اولی تر است و باید برای آن ارزش بیشتری قائل شد.