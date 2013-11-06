۱۵ آبان ۱۳۹۲، ۲۲:۱۱

بازدار:

51 بقعه متبرکه لنگرود مجری طرح بصیرت عاشورایی شدند

لنگرود – خبرگزاری مهر: رئیس اوقاف و امور خیریه لنگرود گفت: طرح بصیرت عاشورایی همزمان با دهه عزاداری سالار و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در 51 بقاع متبرکه این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مهدی بازدار عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طرح بصیرت عاشورایی در دهه اول ماه محرم و دهه آخر ماه صفر برگزار خواهد شد.

وی اظهارداشت:  اجرای برنامه هایی چون محافل وعظ و سخنرانی، سیاه پوش کردن امام زادگان و بقاع متبرکه و فضاسازی محیطی، مداحی و مجالس روضه خوانی، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، اجرای مراسم آئینی و تعزیه داری و اجرای ایستگاه همه واقف باشیم برخی از عناوین اجرایی برنامه های این دهه خواهد بود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود گفت: حکمت و فلسفه اصلی قیام حضرت امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا تبیین صراط مستقیم بود.

وی در ادامه احیای فرضیه امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر  اهداف قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام برشمرد و گفت: کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند علاوه بر دانایی کافی در خصوص این امر باید بدانند که کجا بگویند، با چه کسی و چگونه بگویند.

بازدار یادآورشد: آنچه از مکتب امام حسین علیه السلام می توان آموخت این است که هر چیزی که صبغه دینی دارد اولی تر است و باید برای آن ارزش بیشتری قائل شد.

