تجار و بازرگانان کشورهای خارجی فردا به قزوین سفر می کند

مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و توسعه مناسبات تجاری یک هیئت بزرگ از کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان و عمان روز پنجشنبه به استان قزوین سفر می کند.



وی افزود: در سفر یک روزه این هیئت تجاری بازدید از نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی استان، نشست با تجار و بازرگانان استان، بازدید از چند واحد صنعتی و خدمات مهندسی پیش بینی شده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، رمعدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: این هیئت 30 نفره متشکل از دو تن از مدیران وزارتخانه های انرژی کشور عراق و 28 تن از تجار و بازرگانان، صنعتگران و سرمایه گذاران کشورهای خارجی است.



برزگر تصریح کرد: این هیئت خارجی به منظور آشنایی با توانمندی های صادراتی صنعتی و خدمات مهندسی استان قزوین با حضور در نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی که با حضور 80 شرکت برپا شده از نزدیک با کلکسیونی از محصولات تولیدی شاخص استان آشنا خواهند شد.



این مسئول گفت: نشست تخصصی با مدیران واحدهای صنعتی، جلسه با تجار و بازرگانان و بازدید از کارخانه نشاء گستر ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی، بازدید از تاسیسات آب و انرژِی استان، پروژه های عمرانی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هیئت تجاری و بازرگانی است.



برزگر اظهارامیدواری کرد این سفر بتواند ضمن معرفی کالاها و توانمندی های صادراتی در بخشهای مختلف زمینه افزایش صادرات غیرنفتی از استان به سایر کشورها را فراهم کند.

