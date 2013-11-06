تحقق دولت الکترونیک با موفقیت نسبی همراه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی احمدی گرجی عصر چهارشنبه در همایش صیانت از حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر با بیان اینکه برای فراهم سازی بهتر کرسی آزاد اندیشی در حوزه حقوق شهروندی، اظهارداشت: به رغم تعدد دستگاههای متولی این حوزه خیلی مطلوب واقع نشد، عملکردی که می توانست بهتر از این باشد.

وی بیان کرد: گاهی این مسئله موجب فرصتی برای سوء استفاده کنندگان فرامرزهای کشور می شود.

وی با بیان اینکه اینکه طبق قانون ارتقاء سلامت اداری برایجاد سامانه الکترونیکی در تمامی دستگاههای اجرایی کشور، افزود: ایجاد سامانه الکترونیکی یا باز هندسی وظیفه نظارت بر آنها را برعهده سازمان بازرسی کشور نهادند.

وی بابیان اینکه در سال گذشته بیش از 30 میلیون شکایات، پیشنهادات و انتقادات به نهاد ریاست جمهوری واصل شد، گفت: یک حساب سر انگشتی نشان می دهد چند درصد عمر یک شهروند صرف رفت و برگشت به دستگاههای ادرای برای رسیدگی به شکایت می شود و چقدر ضرر و زیان برآحاد شهروندی می شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه متاسفانه نتوانستیم دستگاههای اداری را مکلف به ایجاد سامانه الکترونیک کنیم، اظهار داشت: تلاش داریم به شیوه دستگاههای اداری را مکلف کنیم سامانه رسیدگی به شکایات مردمی را راه اندازی کنند.

احمدی گرجی افزود: آنلاین شدن منتهی به این شود که فرماندار و استاندار که میلیون ها تومان برای ریاست در اعمال سیاست خود هزینه کردند، مجبور به عزل و تنزل آنها شود که خسارات و زیان های بیشماری است.

وی با بیان اینکه تخریب روحی و روانی در جامعه ایجاد می شود، گفت: طبق آمار شفافیت آمار بین الملل تی آی، ایران در بین کشورهای که دارای فساد اداری هستند رتبه خوبی ندارد برای نظامی که اساسی و محوریت آن به خون امام حسین(ع) استوار است زیبنده نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم را در تصمیم سازی های کشور مشارکت دهید، اظهارداشت: مجامع دانشگاهی که مسئولیت تولید و ترویج فکر و اندیشه را به عنوان نخبه برعهده دارد، افزود: کار تولید، فرضیه و مدل بر عهده نخبگان و صاحبان قلم و اندیشه است.

وی با بیان اینکه در کشور چند مرجع وجود دارد، اذعان داشت: یک ماده 16 که ریاست آن قوه قضائیه، وزارت کشور و ستاد حقوق بشر که موفق به انجام این امر نشدند و به همین دلیل به سازمان بازرسی کل کشور واگذار کردند.

احمدی گرجی بیان کرد: آمار رسیدگی به شکایات مردمی در سال 79 از 8 هزار و در حال حاضر به حدود 100 هزار رسیده است.

وی افزود: آماری که در دست این سازمان است 50 درصد ارتباطی به این سازمان ندارد و مابقی مربوط به تهران است.