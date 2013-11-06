28 واحد صنفی متخلف در گیلان شناسایی شد/ کشف 27 کیلو انواع پودر و 1750 عدد قرص نیروزا

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی عصر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: بازرسی و نظارت در قالب گشت مشترک از سوی بازرسان صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی، پلیس آگاهی و با حضور نماینده تعزیرات حکومتی انجام شد.

وی اظهار داشت: تیم اعزامی با بازدید از 47 واحد عرضه کالا و خدمات موفق به شناسایی 28 واحد متخلف شد که با تنظیم صورت جلسه های تخلف، پرونده های تشکیل شده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا ارسال و در شعبه نخست در حال رسیدگی است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: علاوه براین واحدهای عرضه کالا و خدمات از سوی تیم بازرسی مشترک دستگاه های اجرایی و قضایی مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: بازرسان دانشگاه علوم پزشکی و ماموران اماکن و تربیت بدنی به همراه نماینده تعزیرات حکومتی از پنج باشگاه ورزشی بازدید کردند که در این راستا 27 کیلو انواع پودر و هزار و 750 عدد قرص نیروزا کشف و مراتب طی صورت جلسه ای برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

قشلاقی همچنین افزود: دو واحد صنفی شیشه بری به اتهام گرانفروشی و تقلب در کسب به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

وی اظهار داشت: بر این اساس با ارجاع پرونده ها به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی رشت و احضار متصدیان واحدها و استماع اظهارات آنها، تخلف مورد نظر محرز تشخیص داده شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: علاوه بر این به استناد مواد 57 تا 59 قانون نظام صنفی، رای محکومیت جزای نقدی به مبلغ 25 میلیون و 420 هزار ریال در حق شکات خصوصی و دولت صادر شد و متهمان در مدت زمان قانونی نسبت به آرای صادره اعتراض کردند که در رسیدگی مجدد انجام گرفته از سوی شعبه تجدید نظر عینا تائید شد.

وی ادامه داد: مدیر عامل یک شرکت تولید مواد غذایی از سوی تعزیرات حکومتی بندر انزلی به مبلغ 194 میلیون و 605 هزار و 396 ریال جزای نقدی محکوم شد.

قشلاقی افزود: به دنبال نمونه گیری انجام گرفته از محصولات این شرکت مشخص شد که میزان گوشت مصرف شده در خورشت قیمه و قرمه سبزی پائین تر از حد قانونی است.

وی بیان داشت: بر این اساس با تائید عدم مطابقت محصولات تولیدی با فرمولاسیون قانونی پرونده در شعبه نخست تعزیرات حکومتی بندر انزلی مطرح و مدیر عامل واحد تولیدی به شعبه احضار و پس از اخذ مدافعات و تکمیل تحقیقات و احراز تخلف، رای محکومت صادر شد.

قشلاقی یادآور شد: همچنین جزای نقدی به میزان دو برابر میزان تخلف صادر شد که با اعتراض محکوم علیه پرونده در شعبه تجدید نظر استان دوباره مورد رسیدگی قرار گرفت و عینا تائید شد.